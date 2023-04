Tiket Early Bird Stand Up Fest Ludes Terjual, Ini Cara untuk Beli Tiket Reguler

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Tiket early bird festival komedi tunggal Stand Up Fest - The Series yang akan diselenggarakan pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan, sudah ludes terjual.Seri perdana Stand Up Fest ini mengusung tema "Waktunya Piknik Tawa," acara ini akan menghadirkan sederet komika ternama yakni Soleh Solihun, Mongol Stres, Popon Kerok, Yono Bakrie, dan Ate itu tinggal menyisakan tiket kategori reguler.Tiket Stand Up Fest tersebut dapat sobat Medcom pesan melalui laman Stand Up Fest | The Series . Amankan segera tiket Sobat Medcom! Kategori tiket yang tersedia adalah:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)