Si Doel Pimpin Box Office, Raup Pendapatan Rp24,6 Miliar dalam 4 Hari

Film Si Doel the Movie rilisan Falcon Pictures memimpin capaian box office domestik pada akhir pekan pertama tayang. Selama empat hari sejak film ini dirilis di bioskop pada Kamis, 2 Agustus 2018, penjualan tiketnya mencapai 713 ribu lembar.Jika dihitung dengan asumsi rata-rata satu lembar tiket setara Rp37 ribu, pemasukan kotor film ini telah mencapai Rp26,4 miliar.Peredaran Si Doel juga termasuk sangat luas dibanding film-film domestik kebanyakan. Menurut data situs web Katalog Film Indonesia per Senin, 6 Agustus, film ini beredar di 478 layar bioskop 70-an kota.Film horor mistik Kafir: Bersekutu dengan Setan dari Starvision Plus menyusul di posisi kedua dengan capaian 266 ribu tiket atau setara Rp9,86 miliar. Lalu di posisi ketiga, ada Aib: #Cyberbully, film thriller produksi sineas baru Amar Mukhi, yang meraup penjualan tiket 98 ribu lembar atau setara Rp3,62 miliar.Kedua film ini juga baru saja dirilis akhir pekan lalu. Kafir masih beredar di 242 layar dan Aib di 148 layar.Dari film rilisan pekan-pekan sebelumnya, 13: The Haunted (RA Pictures), 22 Menit (Buttonijo Films), dan Sabrina (Hitmaker Studios) menambah capaian 100.000-120.000 tiket selama tujuh hari terakhir.Total penjualan tiket untuk 13: The Haunted mencapai 259 ribu selama 11 hari, 22 Menit mencapai 729 ribu lembar selama 18 hari, dan Sabrina mencapai 1,32 juta tiket selama 25 hari. Porsi layar untuk ketiga film ini masing-masing di bawah 50 layar.Buffalo Boys dari Screenplay Infinite Films dan Sara & Fei: Stadhuis Schandaal dari produser baru Omar Jusma terseok di box office domestik. Akhir pekan lalu, penjualan tiket Buffalo Boys mencapai 134 ribu lembar. Belum ada data pasti berapa pendapatan terbaru selama sepekan terakhir, tetapi yang pasti angkanya belum mencapai 700 ribu.Sementara itu, Sara & Fei sudah bersiap pamit dari bioskop setelah dua pekan tayang. Film ini dirilis di sedikit layar dan telah meraup angka penjualan 2.864 lembar tiket.Tumbal: The Ritual dari MK Pictures sudah harus pamit dari bioskop. Lalu R - Raja, Ratu & Rahasia dari Starvision Plus sudah resmi turun layar. Capaian komersial film ini berada di kisaran 50 ribu hingga 200 ribu lembar tiket.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun menurut data Katalog Film Indonesia per Senin, 6 Agustus 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. #Teman tapi Menikah (1.653.105)4. Jailangkung 2 (1.498.635)5. Sabrina (1.328.451)6. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)7. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)8. Yowis Ben (935.622)9. Rasuk (900.019)10. Target (823.525)11. Sajen (792.892)12. Benyamin Biang Kerok (740.346)13. 22 Menit (729.650)14. Si Doel The Movie (713.659)15. Alas Pati (682.470)(ASA)