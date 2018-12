Raup Rp112 Miliar, Suzzanna Jadi Film Horor Terlaris 2018

Film horor supranatural Suzzanna: Bernapas dalam Kubur masih mendominasi penjualan tiket bioskop untuk film-film domestik selama akhir pekan ketiga tayang. Film rilisan Soraya Intercine Films ini telah menembus rekor baru sebagai film horor terlaris 2018.Menurut data terbaru FilmIndonesia.or.id per Senin, 3 Desember 2018, Suzzanna menambah angka penjualan sekitar 590-an ribu tiket selama sepekan terakhir (26 November - 2 Desember).Total penjualan selama 18 hari tayang adalah 3,02 juta lembar tiket. Dengan asumsi satu tiket rata-rata Rp37 ribu, pendapatan kotor filmnya telah mencapai Rp112,07 miliar. Untuk sementara, Suzzanna menjadi film terlaris kedua pada 2018, mengekor Dilan 1990 yang mencapai 6,31 juta tiket.Film biopik keluarga A Man Called Ahok (rumah produksi The United Team of Art) menambah capaian 120-an ribu tiket selama sepekan terakhir. Total penjualan selama 25 hari tayang adalah 1,45 juta lembar atau setara pendapatan kotor Rp53,94 miliar.Selain dua film di atas, ada tiga film terbaru yang masih beredar di bioskop hingga pekan ini. Arwah Tumbal Nyai: part Nyai (RA Pictures) mencapai angka penjualan 100 ribu tiket, Namamu Kata Pertamaku (Paramedia Indonesia) mencapai 31 ribu tiket, dan Wengi: Anak Mayit (Prized & Moov) mencapai 12 ribu tiket.Sementara itu, Hanum & Rangga: Faith and the City (MD) Mama Mama Jagoan (Buddy Buddy), Dongeng Mistis (Renee), dan Message Man (HJ Production) telah turun layar.Berikut daftar 15 film terlaris tahun ini menurut data terakhir FilmIndonesia.or.id per Senin, 3 Desember 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (3.029.065)3. Danur 2: Maddah (2.572.672)4. Si Doel the Movie (1.757.653)5. Asih (1.714.798)6. #Teman tapi Menikah (1.655.829)7. Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 (1.552.014)8. Jailangkung 2 (1.498.635)9. A Man Called Ahok (1.457.997)10. Sabrina (1.337.510)11. Kuntilanak (1.236.000)12. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)13. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)14. Yowis Ben (935.622)15. Rasuk (900.362)(ASA)