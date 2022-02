Marsha Timothy Kolaborasi Luncurkan Koleksi Berkonsep Elegan Nan Minimalis

(Ada arti dari motif yang dikreasikan antara Marsha Timothy dan Calla The Label. Salah satunya motif ombak (wave) terinspirasi dari filosofi bahwa ombak tidak selalu pasang dan bergelombang tinggi. Foto: Dok. Marsha Timothy dan Calla The Label)

(TIN)

Dunia fesyen tak pernah ada matinya. Apalagi bagi kaum hawa. Ini pula yang membuat seniwati peran kenamaan Indonesia, Marsha Timothy , meluncurkan kolaborasi perdananya dengan fashion brand lokal asal Bandung, Calla The Label.Dengan tajuk 'Journey' koleksi fesyen yang terdiri dari set dress, pants, shirt, dan vest/outer, memiliki konsep elegan nan minimalis yang dituangkan dalam motif daun Maple dan ombak.Seluruh koleksi dalam kolaborasi Marsha Timothy dan Calla The Label dibuat menggunakan bahan ramah lingkungan yaitu serat Tencel. Serat yang terbuat dari pulp kayu memiliki karakteristik tekstur yang lembut, warna yang cerah dan tahan lama, serta aman untuk kulit sensitif.Yeri Afriyani, Founder Calla The Label, mengatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk terus mengedukasi publik tentang manfaat dan pentingnya memilih produk fashion yang didesain secara bertanggung jawab.Lebih dari itu, produk fashion juga harus membawa lebih banyak kebaikan yang positif dan mampu memberdayakan ekonomi lokal untuk bangkit dan maju.Perlu diketahui, di beberapa kebudayaan di Asia, daun maple dimaknai sebagai lambang cinta kasih dan kekuatan. Marsha mengatakan, motif ini ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan dan cinta mampu membawa banyak kebaikan dalam hidup.Sedangkan motif ombak (wave) terinspirasi dari filosofi bahwa ombak tidak selalu pasang dan bergelombang tinggi.Serupa dengan kehidupan yang kita jalani, kata Marsha, "Ada masa-masa yang sulit, tetapi ada pula masa-masa yang menyenangkan. Pasang-surut ombak menggambarkan kehidupan manusia yang penuh dengan petualangan."