SPOTLIGHT Indonesia Hadirkan Wastra dan Budaya Nusantara

Untuk mendorong UMKM fesyen terus mengembangkan kreativitas dan kualitas produk fesyen sebagai salah satu produk industri kreatif, Indonesia Fashion Chamber (IFC) menggelar perhelatan fesyen SPOTLIGHT Indonesia.Dengan mengangkat tema Celebrating Diversity (merayakan kebhinekaan), SPOTLIGHT Indonesia menampilkan keragaman wastra dan budaya Indonesia sebagai inspirasi karya-karya fesyen Indonesia. Gelaran yang telah berlangsung pada 1-4 Desember 2022, di Great Hall Pos Bloc Jakarta, itu menampilkan rancangan dari ratusan desainer Tanah Air.“SPOTLIGHT telah kami gagas sejak 2019, namun dapat diwujudkan di akhir tahun ini dengan tujuan melahirkan brand-brand fesyen lokal yang menghargai budaya lokal, menghargai konsep sustainability dan bertanggung jawab, serta dapat mengangkat derajat wastra Indonesia di kancah global tetapi dipresentasikan secara kontemporer,” kata National Chairman Indonesian Fashion Chamber Ali Charisma.Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hanung Harimba Rachman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SPOTLIGHT Indonesia 2022.“Acara SPOTLIGHT ini sebagai upaya mendorong UMKM fesyen untuk dapat terus mengembangkan kreativitas dan kualitas produk fesyen sebagai salah satu produk industri kreatif. Saat ini Ekraf (Ekonomi Kreatif) menjadi gerakan dari lokomotif baru untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Kami berharap pelaku Ekraf terus mencoba hal-hal baru untuk kemajuan industri fesyen nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat fesyen di kancah internasional,” kata Hanung.SPOTLIGHT Indonesia 2022 menghadirkan kegiatan meliputi fashion show koleksi dari 130 desainer, jenama serta sekolah mode dan exhibition produk dari 180 jenama fesyen lokal. Koleksi yang ditampilkan mencakup kategori formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear dengan mengangkat wastra atau inspirasi budaya Indonesia.Seremoni pembukaan SPOTLIGHT Indonesian 2022 menampilkan parade koleksi dari andai by aldrie and L, Ika Butoni by Mardiana Ika, Kahfiati Kahdar, HoR x Gagne, Rueverse, Yunita Kosasih, REBORN by Fomalhaut Zamel, Jarum Hijau, dan Xander.G by Weda Githa. Kemudian dilanjutkan dengan gelaran koleksi dari Abebemooi by Retty Sellya, Nataoka, Wovlea Bags Indonesia, Oleanderbyribie, Andy Sugix X Hefi Rosid, SAMSUGA, Charlie Bravo, dan Maima.Panggung SPOTLIGHT menampilkan pula parade karya Dwico, Yanwar Bestari, NYAWA, dan Tenun Gaya presents Wignyo, Ha•Pe by Yuliana Wu, Xander.G by Weda Githa, Elfi Lila, Yufie Kartaatmaja, dan Sudarna Suwarsa. Rangkaian fashion show pada hari perdana ini ditutup dengan YOU.C1000 presents Kasuari Batik Papua, Torajamelo, DIBYA, Afif Syakur, Megama, Purana, Ichwan Thoha, dan Billy Tjong.SPOTLIGHT bukan hanya sebuah fashion show, tapi juga presentasi koleksi dengan dukungan digitalisasi melalui format “See Now, Buy Now” yaitu model bisnis yang menjual produk fesyen segera setelah ditampilkan di runway. Bagi desainer yang siap, karyanya yang diperagakan bisa langsung dibeli saat itu juga. Konsumen dapat berbelanja koleksinya melalui kode QR yang terhubung langsung ke e-catalog untuk melakukan pembelian koleksinya.Untuk memperkuat sektor bisnis para pelaku usaha di bidang fesyen, SPOTLIGHT menghadirkan pula workshop dan seminar, salah satunya seminar bertema “Niche and Mainstream Market for Fashion Startup” dengan menghadirkan narasumber Rikrik Riesmawan selaku CEO NBRSCorp. Instalasi wastra Nusantara oleh komunitas Wastra Indonesia juga menjadi daya tarik perhelatan ini.