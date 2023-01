Obermain Kolaborasi dengan Smiley, Ajak Anak Muda Ekspresikan Kebahagiaan

(ELG)

Memasuki tahun 2023, Obermain punya koleksi fashion spesial. Brand asal Jerman yang memproduksi aneka tas, sepatu, sandal, hingga aksesori itu berkolaborasi dengan Smiley Mengusung tema "Be Yourself and Take The Time to Smile", koleksi ini bertujuan untuk membebaskan ekspresi diri lewat gaya dan padu padan busana yang stylish. Koleksi terbaru hasil kolaborasi Obermain dan Smiley diluncurkan mulai akhir tahun 2022.“Obermain ingin terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan fashion di Indonesia dan kali ini kita bekerja sama dengan Smiley untuk memberikan kebahagiaan juga dari semua koleksi ini," kata Manager Marketing Communication, Mohammad Fiqih dalam keterangannya.Koleksi kolaborasi pertama ini dihadirkan di Atrium SOGO Pondok Indah Mall 2. Dengan konsep Pop Up store, Obermain dan Smiley menghadirkan semua koleksi dengan pengalaman yang sangat menyenangkan."Koleksi kolaborasi ini mengingatkan kita semua untuk selalu tersenyum dan bahagia," katanya.Koleksi Obermain X Smiley dilengkapi produk fashion untuk pria dan wanita, mulai dari sepatu, t-shirt, celana, hoodie, tas, clutch, dan berbagai pilihan aksesories. Dengan motif yang playful, koleksi Obermain x Smiley juga menampilkan warna-warna netral yang cocok digunakan sebagai outfit sehari-hari."Kolaborasi ini sebagai bentuk perayaan ke 50 tahun dari Smiley dan juga mengajak pelanggan untuk tersenyum dan menikmati kebahagiaan kecil setiap harinya," tutupnya.