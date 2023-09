Intip Street Style Isyana dan Angga saat Menelusuri Kota New York

(FIR)

: Usai pertunjukan Coach New York Fashion Week 2024, Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda tentu tak mau melewatkan momen untuk menikmati kota New York, kota kelahiran dari merek ternama ini.Sebagai perwakilan selebriti tanah air yang terpilih karena berhasil merepresentasikan Coach yang dikenal memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik, keduanya nampak elegan layaknya artis Hollywood yang sedang menelusuri pusat wilayah metropolitan New York.Isyana dan Angga memamerkan OOTD bertemakan streetwear ala mereka di beberapa spot lokasi ikonik. Mereka juga tampil serasi dengan paduan item denim saat berada di The High Line dengan latar belakang bangunan-bangunan yang menciptakan pemandangan khas kota New York.Isyana terlihat mengenakan setelan denim dengan warna kontras, yaitu cropped signature jacquard denim jacket berwarna biru muda dan denim skirt berwarna putih. Perpaduan warna keduanya berhasil membuat masing-masing item tampil mencolok, sehingga mampu meng-highlight tema streetwear secara maksimal. Remember, denim can’t be a wrong choice! Untuk memberikan sedikit warna dan sentuhan playful, Isyana terlihat mengenakan tas Coach tabby shoulder dengan warna magenta yang menjadi statement piece pada penampilannya.Sementara itu, Angga memadukan denim trucker jacket, yang terinspirasi dari gaya traditional workwear, dan kaos rexy ikonik milik Coach untuk menambahkan kesan American street style pada tampilannya. Pilihan aksesorisnya jatuh pada tas Coach orion barrel yang memberikan nuansa gaya tahun 90an yang sempurna untuk menaruh semua barang esensial.Dari sana, Isyana terlihat mengenakan one-tone outfit yang tentunya masih menyuarakan gaya streetwear saat berkeliling di SoHo, Manhattan kota New York. Ia mengenakan braided suede jacket yang dilengkapi dengan smooth leather collar dan saku dengan detail hand-braided leather, dan denim pants berwarna senada. Isyana pun mencoba membawa gaya streetwear ke level berikutnya melalui tas sammy top handle in silver metallic dengan bahan dan warnanya yang eksentrik.Leather jacket never goes out of style, especially for streetwear! Pada lokasi yang sama, Angga mengenakan oversized leather biker jacket dari Coach yang dipadukan dengan Coach rexy tank. Agar semakin menunjang penampilannya, ia memilih tas charter crossbody in micro signature jacquard yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkelas pada setiap perjalanan. Nah, itu dia beberapa detail memukau dari penampilan Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda yang bisa dicontek untuk OOTDmu saat liburan mendatang.