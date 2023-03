MUFFEST+ 2023 Perkuat Peran Etalase Produk Fesyen Muslim Unggulan Indonesia Menuju Global

(ROS)

Menuju rangkaian road to Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST), Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), serta Ditali Cipta Kreatif menyelenggarakan Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ 2023.MUFFEST + telah digelar pada 7-10 Maret 2023 di The Westin Jakarta dengan tema “Unlock Global Opportunities with MUFFEST+”. Pelaksanaan MUFFEST+ tahun ini bertujuan untuk memperluas kiprah modest fashion Indonesia di pasar global dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.Penyelenggaraan MUFFEST+ kedelapan ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung kemajuan modest fashion di Indonesia untuk menembus pasar dunia. Optimisme modest fashion akan semakin populer terlihat dari pertumbuhan industri fesyen Indonesia dan global yang semakin pesat dari tahun ke tahun.“Bank Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sektor modest fashion sebagai salah satu sektor strategis dalam penguatan ekosistem halal nasional untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Gelaran MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST dapat memberikan kesempatan kepada desainer dan pengrajin wastra untuk mengeksplorasi potensi mereka dan menghasilkan karya-karya terbaik yang bernilai tambah tinggi bagi industri modest fashion di domestik maupun global. Kami berharap penyelenggaraan MUFFEST+ 2023 yang merupakan road to IN2MOTIONFEST pada Oktober mendatang, dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Deputi Bank Indonesia Juda Agung.Bank Indonesia memberikan penekanan terhadap beberapa penguatan pengembangan modest fashion yang dapat dilakukan bersama-sama ke depan. Pertama, pengembangan value chain di sektor modest fashion yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kedua, peningkatan awareness dan inklusi masyarakat terhadap produk modest fashion Indonesia yang fashionable namun tetap sesuai syariah, dan menetaskan desainer dan brand yang populer serta berdaya saing global.Ketiga, peningkatan komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang lebih inklusif dengan berbagai pihak, antara lain melalui IN2MOTIONFEST yang mengintegrasikan berbagai kegiatan modest fashion agar Indonesia menjadi salah satu pusat modest fashion terbesar di dunia dan menjadi rujukan dari modest fashion global.“Jumlah penduduk muslim di dunia ini cukup besar yang setara dengan 24 persen dari populasi global. Posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menjadi urgensi tersendiri untuk menjadi pusat modest fashion," kata Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rahman.State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022 memprediksi konsumsi sektor modest fashion tahun 2025 akan mencapai USD375 miliar."Angka ini cukup besar. Kami berharap pangsa pasar yang sangat potensial ini memotivasi upaya pengembangan branding Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia melalui IN2MOTIONFEST. Kami menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk mendorong peningkatan kualitas dan kreativitas desainer dalam mendesain dan memakai wastra Nusantara. Mari bersama-sama mewujudkan IN2MOTIONFEST menjadi event modest fashion yang terbesar di dunia,” katanya.Indonesian Fashion Chamber (IFC) menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam berbagai platform demi memajukan industri fashion muslim Indonesia."Melalui platform MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST, kami berkomitmen mendampingi pelaku industri modest fashion tanah air untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas menjadi lebih baik serta menerapkan konsep ethical sesuai prinsip syariah. Untuk memiliki daya saing yang tinggi di pasar modest fashion global, kita harus mempunyai identitas yang jelas. Diharapkan identitas gaya Asia yang kita punya dapat mendominasi dunia. Semoga MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST 2023 menjadi platform yang bermanfaat bagi industri fesyen Indonesia dan dapat memajukan ekonomi Indonesia,” ucap National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma.Sebagai etalase produk modest fashion unggulan Indonesia yang siap merambah pasar global, MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST 2023 menghadirkan rangkaian acara berupa Fashion Show, Trade Show, International Guest Designers, MYDC (Modest Young Designer Competition), Next Face 2023 Model Search, Talkshow, dan Seminar Fashion Trend Forecasting.MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST 2023 menghadirkan Fashion Show karya 200 desainer dan Trade Show 150 brand yang memperlihatkan keragaman gaya busana muslim mulai dari konvensional, kontemporer, hingga syar’i. Keseluruhan koleksi yang ditampilkan dalam MUFFEST+ 2023 meliputi ragam gaya busana muslim mulai dari konvensional, kontemporer, hingga syar'i, antara lain karya dari desainer dan brand kenamaan Indonesia, yaitu Itang Yunasz, Deden Siswanto, Sofie, Hannie Hananto, TutyAdib, Irna La Perle, Nuniek Mawardi, Monika Jufry, Ina Priyono, Rya Baraba, Kursien Karzai, AM by Anggiasari, Neera Alatas, Rosie Rahmadi, Najua Yanti, Opie Ovie, Irmasari Joedawinata, Novita Yunus, Barli Asmara, Dian Pelangi, Nada Puspita, Restu Anggraini, Jenahara, Buttonscarves, Jenna&Kaia, Benang Jarum, kami., ZM Zaskia Mecca, Artkea Stripes & IKYK, Èl Abrar by Mihalul Abrar, Brilianto, MUDA, Zeta Privé, HijabChic, Aleza, Nadjani, Geulis, Aleabe Collection by Melly Goeslaw, Funky Kebaya, Roemah Kebaya Vielga, BT Batik Trusmi, dan NBRS. Sejalan dengan kiprah modest wear Indonesia di kancah global, perhelatan ini menghadirkan 8 international guest designers dari negara-negara tetangga, yakni Singapura, Laos, Kamboja, Brunei dan Thailand atas dukungan ASEAN Fashion Designers Showcase (AFDS).MUFFEST+ Road to IN2MOTIONFEST 2023 menghadirkan pula produk modest fashion Indonesia dengan menerapkan konsep sustainability dan mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan sumber daya lokal, guna menggerakkan perekonomian lokal, di antaranya pemakaian wastra Nusantara sebagai keunggulan yang membedakan produk modest fashion Indonesia dengan negara lainnya untuk berkiprah di pasar global, di antaranya adalah koleksi dari 64 brand yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia dan UMKM binaan Bank Indonesia.Perhelatan ini kembali memberikan kesempatan kepada sekolah tinggi mode untuk turut menampilkan karya para mahasiswanya, yaitu Islamic Fashion Institute (IFI), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Burgo Indonesia, ISWI Fashion Academy, Akademi Wirausaha Maluku Utara, dan BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Semarang, serta mempresentasikan karya SMK dalam rangka pengembangan bakat dan minat peserta didik sehingga #bangga jadi anak SMK, antara lain Zelmira by SMK NU Banat Kudus dan Threelogy by SMKN3 Blitar.Konsep “See Now Buy Now” merupakan tawaran baru di gelaran MUFFEST+ 2023 yang mengkampanyekan cara baru bagi penonton fashion show untuk dapat membeli koleksi runway secara digital dari desainer yang telah siap dengan sistem SNBN, segera setelah show selesai. Kampanye “Sarong is My New Style” kembali digaungkan dalam MUFFEST+ 2023 untuk memberikan inspirasi gaya berpakaian Timur seperti memakai sarung sebagai suatu gaya baru yang mengglobal.