Gal Gadot Jadi Duta Resmi Perhiasan Mewah Brand Ini

Bagian perhiasan mewah terbaru Tiffany & Co sekarang punya wajah selebriti. Aktris “Wonder Woman”, Gal Gadot telah menandatangani kontrak sebagai duta resmi koleksi "Buku Biru" atau Blue Book 2022-sebuah perhiasan 'tinggi' tahun 2022 milik Tiffany, yang disebut Botanica.Seperti yang dilansir oleh WWD bulan lalu, koleksi ini mengambil inspirasi dari tiga pilar alam — dengan desain yang dipengaruhi oleh dandelion, thistle, dan anggrek.Di bawah kepemimpinan LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton yang baru, Tiffany & Co telah menyuntikkan sentuhan yang lebih lembut ke dalam konsep perhiasan tinggi tradisional yang terinspirasi dari alam.Dalam foto kampanye yang tayang perdana hari Jumat di situs Tiffany & Co, media sosial dan dengan mitra media terpilih, Gal Gadot ditampilkan dalam potongan-potongan kunci dari semua pilar koleksi, termasuk desain oleh Jean Schlumberger.Dia terlihat dalam kalung berlian yang sangat mengesankan yang terinspirasi oleh dandelion yang dapat berubah menjadi lima konfigurasi dan dengan cerdik menggunakan potongan mawar sebening kristal untuk membangkitkan serbuk sari dandelion yang halus.“Saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari kampanye perhiasan baru Blue Book dan merasa sangat beruntung dapat mewakili koleksi perhiasan merek yang paling terhormat selama masa yang menarik dan transformatif ini,” ujar Gadot dalam sebuah pernyataan.Alexandre Arnault, wakil presiden eksekutif Tiffany & Co untuk produk dan komunikasi, menambahkan fitur kampanyenya, “Gal Gadot lebih dari sekadar duta. Dia melambangkan kemewahan yang mudah, kecanggihan, dan rasa modernitas yang diwakili oleh Buku Biru.”Koleksi Botanica, sementara dipratinjau untuk pers pada bulan Maret, akan tersedia untuk klien akhir pekan ini dengan acara khusus di Miami Beach. Dua literasi baru Botanica akan tayang perdana di London pada bulan Juni dan kota-kota tertentu di seluruh Tiongkok mulai bulan Oktober nanti.