Gaya Maskulin Jimin BTS sebagai Duta House Merek Perhiasan Tiffany & Co

Nama Jimin BTS kian melejit di industri fashion. Setelah didapuk menjadi brand ambassador untuk merek fesyen ternama Dior . Kini, vokalis boygroup ternama asal Korea Selatan itu ditunjuk sebagai house ambassador untuk Tiffany & Co. Merek perhiasan asal New York itu mengumumkan kabar tersebut melalui unggahan foto di akun instagram resminya pada Jumat (3/3). Jimin terlihat mengenakan blazer hitam tanpa inner yang menunjukkan bagian dadanya. Meski outfitnya terlihat simple, namun pria berusia 27 tahun itu tampak elegan nan mewah berkat tumpukan gelang dengan aksen berlian dari koleksi Tiffany Lock.Dalam captionnya, Tiffany & Co memperkenalkan Jimin sebagai duta house dan ikon K-Pop abad 21 ini akan mengenakan koleksi terbarunya #TiffanyLock . Nantinya, Jimin pun akan muncul di berbagai kampanye iklan serta beberapa acara untuk brand tersebut.Melansir dari berbagai sumber, dalam sebuah pernyataan Jimin berkomentar "Ini merupakan kehormatan besar untuk bekerja sama dengan Tiffany dan mewujudkan nilai-nilai brand yang memiliki hasrat untuk desain, inovasi, dan seni."Sementara, Alexandre Arnault, wakil presiden eksekutif Tiffany & Co. mengungkapkan "Kami menyambut Jimin dari BTS sebagai ambassador terbaru kami. Dia mewujudkan energi, gaya, dan rasa modernitas yang melambangkan Tiffany & Co. Kami bangga dan sangat bersemangat untuk mengungkap kampanye masa depan kami dengan dia yang akan diluncurkan akhir musim semi ini."