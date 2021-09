Tips Tampil Elegan saat Menghadiri Acara Formal

Makeup bold yang flawless

(Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

Pakaian karya desainer atau brand ternama

(Foto: Dok. Istimewa)

Aksesori penunjang

(Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

Saat datang ke acara formal seperti pernikahan, meeting klien, ulang tahun kantor atau peluncuran mode, dan lain sebagainya tentu membutuhkan tampilan yang lebih formal dari biasanya. Meskipun formal, bukan berarti gaya yang ditampilkan harus terkesan kaku.Tenang, kamu tetap bisa mendapatkan tampilan formal yang elegan dengan mengikuti tips di bawah ini!Sebelum bicara mengenai fashion, ada hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yakni tampilan make up atau riasanmu. Pemilihan tipe make up merupakan salah satu langkah pertama bagi wanita, baik menggunakan jasa profesional make up artist maupun make up sendiri.Make up bold yang flawless kini sedang digemari oleh masyarakat. Pasalnya, make up tipe ini tidak menimbulkan kesan yang menor, namun tetap elegan dan tegas. Make up ini cocok digunakan saat menghadiri acara pernikahan, pesta pada malam hari, dan lainnya.Seperti halnya pada acara MET Gala 2021, para bintang Hollywood hadir dengan memamerkan busana hasil rancangan desainer dan brand ternama. Sebut saja beberapa diantaranya seperti YSL, Fendi, Coach, Dior, Givenchy, Prada, dan lain sebagainya.Meskipun demikian, brand dan desainer ternama di Indonesia juga tidak kalah kualitasnya. Dengan pemilihan desain dan bahan baju pesta terbaik, niscaya akan membuat penampilan kamu semakin elegan.Bagi wanita, aksesori merupakan hal yang tidak boleh terlupakan. Akan tetapi, untuk sebagian pria tampil dengan fashion mencolok adalah sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Banyak diantaranya penggemar gaya simple namun ingin terlihat tetap elegan pada acara formal yang akan dihadirinya.Pakaian yang bisa digunakan yaitu jas atau blazer, dipadupadankan dengan celana bahan dan sepatu kulit. Oleh karenanya, aksesori pria sangatlah penting untuk mempertegas gaya elegan para pria. Contohnya, seperti clutch atau jam tangan.