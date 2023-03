Inspirasi Outfit Outer Hijab untuk Bukber Puasa

)

1. Cardigan dan Dress

2. Denim Jacket

3. Bohemian style

4. Kemeja Oversize

(FIR)

Saat Ramadan seperti ini, biasanya kamu banyak acara buka bersama atau bukber dengan keluarga, rekan kuliah, atau rekan kantor. Untuk menghadiri acara tersebut, kamu pasti akan berusaha untuk tampil maksimal.Hal ini mungkin membuatmu bingung untuk menentukan outfit yang tepat, khususnya bagi kamu yang berhijab. Jika ingin tampil kekinian, outer (pakaian luardapat menjadi pilihan untuk tampil lebih kasual dan menawan. Nah, berikut inspirasi outfit outer hijab yang cocok jadi inspirasi saat Ramadan 2023.Jika ingin tampil lebih kalem dan soft, cardigan dengan warna beige atau pastel bisa jadi pilihan outer-mu. Kamu bisa memadukannya dengan dress berwarna broken white dan hijab dengan warna senada.Buat kamu yang bingung memilih warna outer, jaket denim akan cocok pada semua warna pakaianmu. Kamu tidak perlu takut mix and match baju dengan warna terang, gelap, hingga soft untuk memadukannya dengan jaket ini.Jangan lupa untuk senadakan warna hijab dengan warna pakaianmu. Pada look ini, kamu juga bisa memakai sepatu kets berwarna putih agar tampilan lebih kasual.Pakaian bohemian yang berpotongan longgar akan membuatmu nyaman ketika memakainya. Look ini cocok bikin kamu yang ingin tampil santai, tapi tetap flawless. Kamu dapat mengenakan baju putih bermotif polos dan celana yang disesuaikan dengan warna outermu. Pashmina juga bisa menjadi pilihan style yang dapat kamu gunakan.Kemeja oversize yang tidak dikancing juga bisa menjadi pilihan outer-mu untuk menciptakan look semi formal. Kamu bisa mengenakan kemeja berwarna terang agar tampilan lebih fresh. Baju dan celana berwarna putih akan cocok dengan semua warna kemeja pilihanmu.