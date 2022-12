Cerita Unik Dibalik Anting 'Murah' Jungkook saat Pembukaan Piala Dunia 2022

(yyy)

Para Army (sebutan penggemar BTS), tentu masih ingat dengan penampilan Jungkook saat pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar awal Desember lalu kan? Atau justru kalian belum bisa move on dengan pesona anggota termuda BTS yang tampil menawan dengan outfit serba hitam bling-blingnya itu.Seperti diketahui, saat itu Jungkook membawakan 'Dreamers' lagu resmi FIFA World Cup 2022 bersama dengan Fahad Al Kubaisi, solois lokal Qatar. Setelah penampilan memukaunya, idol berusia 25 tahun itu sontak menjadi perbincangan publik dari seluruh dunia.Namun bukan soal outfit mahal seharga ratusan juta yang dipakai pria bernama asli Jeon Jung Kook. Yang menarik perhatian netizen kali ini adalah aksesori, khususnya anting yang justru harganya tidak sefantastis jaketnya, yakni hanya 70 dollar AS atau sekitar Rp1,1 juta.Melansir dari YouTube/KPOP CRUSH, ternyata anting yang dipakai jungkook itu merupakan produk lokal Korea bernama 'Oneenough'. Merek ini tidak hanya memiliki koleksi yang simpel dan bisa dipakai sehari-hari, tetapi juga memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan merek aksesori ternama yang biasa dipakai oleh para idol lainnya.Perlu diketahui, Oneenough adalah merek aksesori yang secara konsisten mendapat sponsor dari anggota BTS sejak mereka debut di tahun 2013. Tak hanya Jungkook, member BTS lainnya seperti Suga, V, Jimin, dan J-Hope juga pernah memakai aksesori Oneenough.Jungkook telah memberikan penampilan yang tak terhitung jumlahnya selama sembilan tahun sejak debutnya, dan pembukaan piala dunia merupakan panggung besar baginya. Itu sebabnya dia menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan pemilihan pakaian untuk pertunjukan tersebut. Karena dia menerima banyak panggilan cinta dari berbagai merek, seharusnya dia bisa dengan mudah memilih outfit dan aksesori yang mahal dan mewah.Namun, pilihan terakhirnya justru adalah Oneenough, sebuah merek yang dia percayai dan telah mendukungnya sejak debut BTS. Para fans pun dikethui sangat tersentuh dengan pilihan pertimbangan Jungkook. "Kami dapat melihat sekali lagi bahwa Jungkook memiliki hati emas dan ia adalah the real golden maknae," tulis Army dalam laman KPOP CRUSH.