4 Cara Beri Kesan Maskulin dan Berkelas Lewat Penampilan

(Jam bukan hanya penunjuk waktu, ia juga bisa menambah nilai estetika dalam fashion. Video: Dok. Instagram The Watch Co./@thewatchco)

Menjaga penampilan bukan sekedar tanggung jawab kaum hawa, melainkan juga kaum adam. Acapkali penampilan berpengaruh besar dalam menanamkan kesan pertama pada seseorang. Kesan pertama yang akan membuka jalan untuk hubungan personal maupun profesional kedepan.Mulai dari aspek fisik, bahasa tubuh hingga gaya berpakaian dan aksesori yang digunakan. Semuanya memainkan peranan penting dalam membangun kesan maskulin dan berkelas pada penampilan. Berikut empat cara ampuh untuk menunjang penampilan kamu.Perawatan tubuh dan grooming teratur adalah aktivitas penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan pria, apalagi bagi yang suka aktivitas outdoor.Mandi secara teratur, merawat anggota tubuh secara rutin mulai kulit, rambut, gigi, hingga kuku merupakan sebuah rutinitas wajib yang membantu tetap segar, terawat, dan percaya diri dalam penampilan.Ditambah lagi grooming di wajah, diikuti dengan rutin membersihkan wajah secara teratur menggunakan face wash dan menggunakan pelembap bakal membuat wajah semakin bersih, terawat, dan menarik.Tak cukup dengan tutur kata, penampilan pria juga bisa berkesan kharismatik lewat postur dan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Bahasa tubuh yang muncul secara refleks, meliputi ekspresi wajah, gestur tubuh, hingga postur tubuh yang diperlihatkan saat berkomunikasi maupun interaksi dengan orang lain. Lewat bahasa tubuh inilah, orang lain akan menangkap kesan dan berkesimpulan mengenai seberapa berkelas dan hangat kita.Pepatah Jawa mengatakan, Ajining Rogo Soko Busono, yang artinya kemuliaan seseorang terletak pada penampilannya. Pakaian menjadi simbol kenyamanan dan kepercayaan diri pemakainya sekaligus memberikan kesan pada orang lain. Namun jangan lupa, gaya dan pilihan pakaian harus disesuaikan dengan konteks waktu, tempat, dan preferensi berpakaian masing-masing.Aspek lain yang tak kalah penting untuk menunjang penampilan dan memberikan kesan maskulin adalah melalui aksesori fashion, salah satunya jam tangan. Bagi pria yang ingin tampil berkelas dan maskulin, memilih jam tangan yang sesuai dapat menjadi salah satu elemen yang penting.Salah satunya bisa dengan menambah aksesori jam, seperti the dark with D1 Milano Chronograph in Project Shadow collection yang memberikan kesan yang elegan dan stylish.Cocok untuk pria dengan ukuran pergelangan tangan sedang hingga besar, dan kamu bisa mendapatkannya di The Watch Co distributor tunggal jam tangan terkenal di Indonesia yang telah ada selama lebih dari satu dekade.