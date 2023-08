Bangga Karya Indonesia! SoKlin Dukung Gelaran Jember Fashion Carnaval 2023

(Salah satu kemeriahan Jember Fashion Carnaval. Video: Dok. Instagram Jember Fashion Carnaval/@jemberfashioncarnaval)

(TIN)

Jember Fashion Carnaval ( JFC ) telah menjadi ikon pariwisata dalam negeri yang mengharumkan nama Indonesia hingga ke mancanegara. Di gelaran JFC ke-21 pada 4 - 6 Agustus 2023 lalu, WINGS Group Indonesia melalui SoKlin turut bangga mendukung karya dan kreativitas anak bangsa di JFC sebagai sesama merek Indonesia.JFC merupakan acara karnaval busana kreatif yang kaya akan nilai budaya dan ditampilkan secara teatrikal dengan memadukan unsur seni tari, seni rupa, dan seni musik.Dengan tema ‘Timelapse’, parade busana JFC dilakukan di jalan raya Kota Jember mulai dari Central Park sampai Gedung Olahraga sejauh 3,6 km.“SoKlin turut bangga dan sangat antusias untuk pertama kalinya menjadi bagian dari Jember Fashion Carnaval di tahun ini. Kami yakin karya anak muda dalam negeri di JFC adalah bagian dari keragaman Indonesia yang patut didukung guna memajukan Indonesia," kata Anna Elrika, Product Manager Fabric Care PT WINGS Surya."Semangat ini selaras dengan kampanye SoKlin Bangga Indonesia yang mengajak seluruh masyarakat untuk bangga menunjukkan dedikasi dalam merawat keragaman Indonesia. Salah satu dukungan kami pada acara ini diwujudkan melalui kolaborasi busana antara SoKlin dan tim kreatif JFC Global Indonesia,” beber Anna.Delapan variasi kostum kolaborasi SoKlin dengan JFC Global Indonesia menggunakan daur ulang kemasan SoKlin sebagai salah satu ornamen utama yang dipadukan dengan sentuhan ukiran, bulu enggang, dan berbagai jenis kain.Warna hijau, merah, dan putih pada kostum tersebut juga mencerminkan keindahan alam dan semangat Bangga Indonesia yang ingin ditampilkan SoKlin kepada masyarakat.Busana SoKlin pada Jember Fashion Carnaval kali ini mengangkat tema Nusantara yang terinspirasi dari kekayaan alam dan budaya Indonesia, terutama kain-kain Indonesia.Melalui karya ini, diharapkan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada karya-karya Indonesia yang kualitasnya juga unggul dan tak kalah saing di kancah internasional.Karya SoKlin x JFC Global Indonesia diperagakan pada sesi Artwear Carnival (Fashion Art) yang berlangsung di hari pertama JFC pada 4 Agustus 2022.Artwear Carnival sendiri adalah sesi pertunjukan busana tematik yang dibuat oleh para desainer, komunitas, dan brand yang dibalut menjadi satu dengan detail bermotif karnaval.Anditya Combat sebagai Event Directors JFC 2023 menyampaikan, “Kami bersyukur dapat dipercaya dan diberikan dukungan dari SoKlin untuk semakin memperkuat acara JFC tahun ini dalam mempertunjukkan karya-karya anak bangsa Indonesia kepada masyarakat serta media nasional dan internasional.""Harapan kami ke depannya akan lebih banyak brand yang mengikuti jejak SoKlin dalam melestarikan kreativitas dalam negeri,” tambah Anditya.Dukungan SoKlin dalam gelaran JFC diharapkan dapat memperkuat kesempatan bagi seluruh anak bangsa untuk mewujudkan passion diri dalam industri kreatif busana dan semakin bangga terhadap hasil karya yang ditampilkan di acara tahunan JFC.Selama 43 tahun berdiri, SoKlin berdedikasi merawat keragaman pakaian masyarakat Indonesia yang memiliki ciri khas, karakter, dan kegunaannya masing-masing. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi SoKlin untuk kualitas akan selalu ada dan terus berlanjut untuk seluruh masyarakat Indonesia.Hal ini sejalan dengan filosofi perusahaan “The Good Things In Life Should Be Accessible For All”, yaitu WINGS Group berdedikasi menyediakan produk-produk berkualitas untuk masyarakat.