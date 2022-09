Sold Out dalam Sekejap! Ini Piyama Jungkook BTS yang Diincar Fans saat Live

(Foto: Dok. Twitter/@Daily_JKUpdate)

Bukan cuma memiliki suara yang indah dan kemampuannya dalam menari, Jungkook BTS juga dikenal karena pengaruhnya yang sangat signifikan. Mulai dari menjual barang hingga menjadi tren mode.Bahkan, anggota termuda (maknae) BTS ini pun dijuluki sebagai 'Sold Out King' dan 'Trendsetter' dari generasinya oleh berbagai media dan penggemar di seluruh dunia.Pada 1 September 2022, bertepatan dengan hari ulang tahunnya sang Sold Out King kembali beraksi. Jungkook merayakannya bersama ARMY (sebutan penggemar BTS) dengan melakukan mini konser di live streaming, dikutip dari All Kpop.Saat itu, ia mengenakan piyama dengan motif garis-garis berwarna biru laut (steel/marine striped) dari The Emporio Armani Men's Fluid Viscose. Ditambah, Jungkook pun terlihat sangat tampan saat menyanyikan lagu-lagu yang diminta di siaran langsungnya dengan 9,5 juta pemirsa waktu nyata.Karena penggemar sangat tertarik dengan apa pun yang dia pakai, gunakan, dan makan. Sejak itu, SNS mulai ramai dengan info tentang merek yang dia kenakan. Bahkan, satu set pakaiannya habis dalam empat ukuran di Amazon segera setelah live-nya, ini sekali lagi membuktikan daya jual dan popularitas 'The Golden' maknae BTS.Tak hanya itu, “Jungkook Effect” juga menjadi topik hangat di media Korea dan saluran YouTube karena mereka memuji popularitas Jungkook sebagai “Sold Out King.”