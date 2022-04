4 Ide Outfit Lebaran ala Hadijah Shahab

1. Floral Layer Dress with Belt

Merayakan lebaran dengan baju baru sudah menjadi tradisi. Memakai baju baru saat lebaran bisa dikatakan berarti diri kita kembali fitri.Hadijah Shahab, seorang aktris cilik dan penyanyi mencoba memberikan inspirasi gaya pada hari raya Idulfitri nanti. Berikut beberapa inspirasi mode Hadijah yang berkolaborasi dengan Justice:Hadijah Shahab memakai Floral Layer Dress with Belt yang simpel, namun tetap cantik dan cocok untuk dipadu padankan dengan heels atau sneakers.Floral Blue Jumpsuit, bisa menemani tampilan anak saat berkumpul dengan sahabat ataupun keluarga di saat Lebaran nanti.Justice juga menghadirkan pilihan Denim Overal untuk gaya yang lebih casual. Overall ini juga dibuat dari bahan denim yang timeless dan nyaman untuk dipakai di berbagai acara. Bagi yang berhijab, overall ini juga bisa dipadu padankan dengan Long Sleeve Shirt with Knot Tie.Bagi kamu yang berhijab, Long Sleeve Shirt with Knot Tie ini juga dapat menjadi pilihan yang bisa digunakan untuk Lebaran bersama keluarga. Padu padankan blouse ini dengan denim untuk gaya yang lebih kasual, atau rok panjang untuk tampil lebih feminin.Selain itu, ada juga pilihan dress dan jumpsuit yang akan membuat anak tampil lebih stand out saat Hari Raya Idul Fitri. Jika ingin tampil lebih maksimal, Twirl Maxi Dress dan Butterfly Smocked Maxi Dress bisa menjadi pilihan.Dengan warna dan motif yang cantik, pastinya akan membuat anak tampil lebih manis. Selain itu, Justice juga menghadirkan Puff Sleeved Floral Jumpsuit dengan warnaya yang cerah dan akan membuat anak lebih stand out saat menggunakannya.