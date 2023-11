Pengalaman Baru Rinaldy Yunardi di Kolaborasi Livery Pesawat dan Berlian

(ELG)

Passion Jewelry punya cara spesial untuk merayakan 18 tahun perjalanan mereka. Selebrasi itu dirayakan dengan berkolaborasi dengan Garuda Indonesia. Kemitraan strategis ini mempertemukan dua industri berbeda untuk menampilkan kolaborasi baru yaitu livery pesawat dan perhiasan berlian . Passion Jewelry sebagai salah satu perusahaan perhiasan berlian terkemuka di Indonesia bekerjasama dengan Maskapai Bintang Lima di Indonesia dan Maskapai dengan Awak Kabin Terbaik di Dunia 2023.Peluncuran kolaborasi ini dilaksanakan di Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia, di mana Passion Jewelry dan Garuda Indonesia memperlihatkan livery pesawat baru dan memamerkan produk-produk inovatif hasil kolaborasi ini.Kolaborasi Passion Jewelry dan Garuda Indonesia menghadirkan beragam perhiasan berlian dengan desain khusus, mulai dari liontin, anting, gelang, hingga cincin."Kami telah mencurahkan ide, waktu, tenaga, dan segenap hati kami untuk mempersiapkan koleksi menakjubkan ini. Kami dengan bangga mengatakan bahwa sebagai perusahaan perhiasan berlian Indonesia, kami selalu mengekspresikan kreativitas dan keaslian dalam setiap produk yang kami buat; tim telah bekerja tanpa kenal lelah selama kurang lebih satu tahun untuk mengembangkan produk-produk yang tentunya bisa memukau ekspektasi konsumen," kata Airyn Tanu selaku COO Passion Jewelry Group.Passion Jewelry juga akan menghadirkan desain perhiasan berlian avant-garde dengan haute couture wardrobe dari Rinaldy Yunardi. Kolaborasi ini seakan menjadi bukti keunggulan merek-merek kebanggaan Indonesia."Kolaborasi bersama Passion Jewelry ini merepresentasikan komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia sebagai platform promosi berbagai brand produk dalam negeri, yang selaras pula dengan misi kami untuk terus menghadirkan berbagai nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa Garuda Indonesia," kata Direktur Layanan & Niaga Ade R. Susardi.Perhiasan berlian avant-garde pun nantinya akan dipamerkan di trunk show di atas pesawat menuju Bali dengan haute couture wardrobe dari Rinaldy Yunardi . Bagi Rinaldy kolaborasi ini menjadi tantangan baru untuknya."Saya 27 tahun berkarya selalu kolab sama fashion gaun tapi ini kali pertama menciptakan karya perhiasan dari Passion Jewelry. Ini tantangan juga, karena tidak boleh take over. Kita harus melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi saya fokus pada headpiece, pakaian, dan alas kaki. Yang on point tetap perhiasannya," kata Rinaldy.Nantinya, perhiasan Passion Jewelry yang dijual dari Rp3 juta-Rp10 juta ini akan menjadi bagian dari koleksi Garuda Shop dan dapat dibeli di penerbangan Garuda Indonesia, Lounge Garuda Indonesia, marketplace Garuda Indonesia, website resmi Passion Jewelry, dan Butik Passion di seluruh Indonesia."Dengan adanya kolaborasi bersama Passion Jewelry, kiranya kedepannya dapat melengkapi berbagai added value layanan yang terus kami kembangkan bersama berbagai brand dalam negeri lainnya," tutup Ade.