Tampilkan Aura Bidadari, Ini Potret Cantik Brand Ambassador Bvlgari Dibalut Perhiasan Mewah

Baru-baru ini, merek perhiasan mewah, Bvlgari mencuri perhatian publik karena dianggap berhasil mengumpulkan sederet selebritas top mancanegara di acara peluncuran koleksi 'BVLGARI Mediterranea High Jewelry.' Berlangsung pada Selasa, (16/5) di Palazzo Ducale, Venesia, Italia, keempat global ambassador ini tampil memukau dalam balutan gaun dan perhiasan berlian koleksi terbaru BVLGARI. Mereka adalah Anne Hathaway, Priyanka Chopra, Zendaya, dan Lisa BLACKPINK yang terlihat anggun, mewah nan elegan.Meski tampil dengan busana dan make up look yang berbeda, namun keempat wanita ini memperlihatkan aura visual bak bidadari. Mereka adalah representasi kecantikan wanita dari seluruh dunia. Penasaran kan? Check this out!Pelantun 'Money' ini tampil anggun dengan gaun off shoulder satin hitam dan detail pita raksasa di bagian belakangnya. Dengan rambut disanggul (sleek bun), Lisa juga masih memakai poni khasnya. Untuk menyempurnakan penampilan, Lisa dibalut perhiasan berlian batu permata hijau berupa drop earings, kalung, cincin dan Serpenti Watch yang ikonik.Mengenakan gaun sequin berkilau yang dilengkapi hood rancangan Versace, Anne Hathaway terlihat bak ratu Mesir yang elegan. Gaun bernuansa gradasi emas dan perak ini memiliki belahan tinggi, sehingga memperlihatkan platform heels reflektif. Aktris ternama Hollywood ini pun menyempurnakan penampilannya dengan kalung statement dan cincin berhiaskan batu permata berwarna merah.Dengan gaya klasik Hollywood, Zendaya mengenakan gaun satin velvet off the shoulder hitam rancangan Richard Quinn. Penampilan aktris berusia 26 tahun ini semkain sempurna dengan gaya rambut sleek, riasan smokey eye dan kalung Serpenti Bvlgari.Aktris asal India ini tampil menawan dengan gaun two piece set berwarna fuschia koleksi Couture Spring 2023 Miss Sohee. Dengan atasan off shoulder dan rok panjang yang diberi ornamen bunga pada bagian pinggang. Istri penyanyi Nick Jonas ini juga memakai earing drop hitam dan multi-color choker Bvlgari sehingga membuatnya terlihat begitu memukau.