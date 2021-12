5 Rekomendasi Baju Tahun Baru Terinspirasi dari Film

1. Emily in Paris: Season 2

2. Red Notice

3. Love Hard

4. Ali & Ratu Ratu Queens

5. The Hook Up Plan

(ELG)

Tahun 2021 akan segera berakhir dan gaya berpakaian menjadi salah satu tradisi di tahun baru. Baik digunakan untuk makan malam romantis, kumpul bersama keluarga di rumah, maupun kegiatan lainnya. Gaya berpakaian menarik tak hanya terinspirasi dari model papan atas. Melainkan, bisa juga terinspirasi dari film. Berikut ini lima inspirasi baju tahun baru , dari film yang berbeda.Serial komedi romantis yang populer ini telah kembali dengan musim keduanya. Di musim terbaru ini, pakaian yang dikenakan Emily menarik perhatian penonton.Aksen fashion semakin gemerlap berkat paduan gaya vintage, couture, serta berbagai motif dan warna yang meriah.Jika Anda ingin menyambut Tahun Baru dengan busana yang fashionable serta mencolok, tak salah lagi bila Emily menjadi inspirasi Anda.Inspirasi berikutnya tepat bagi Anda yang ingin menampilkan kesan elegan di malam Tahun Baru. Gaya berpakaian The Bishop (Gal Gadot) di film laga komedi Red Notice bisa menjadi pilihan.Potongan baju dengan model clean cut serta tampilan monokrom akan menghadirkan gaya yang anggun. Pastikan juga untuk memilih aksesoris yang minimal dan tidak mencolok.Jika Anda telah merencanakan makan malam romantis untuk menyambut Tahun Baru, coba tiru gaya girly karakter Natalie (Nina Dobrev). Karakter dalam film komedi romantis Love Hard ini pun menarik perhatian.Salah satunya, pakaian warna merah dengan aksen frill di lengan yang dikenakannya ketika kencan bersama sang pujaan. Sebab, penampilannya mampu memberikan kesan hangat dan romantis di akhir tahun.Perayaan Tahun Baru biasanya juga identik dengan tema tertentu. Untuk akhir tahun ini, coba semarakkan tema retro layaknya pakaian yang dikenakan oleh Ali (Iqbaal Ramadhan) di Ali & Ratu Ratu Queens.Menyambut tahun baru dengan tema masa lalu akan meninggalkan kesan tersendiri. Tambahkan sentuhan pribadi seperti aksesoris dan jangan lupa abadikan momen spesial tersebut.Selanjutnya, tepat untuk Anda yang ingin melewatkan pergantian tahun dengan bersantai di rumah bersama keluarga atau teman-teman terdekat. Gaya berpakaian para karakter di serial The Hook Up Plan bisa Anda tiru.Layaknya persahabatan Elsa (Zita Hanrot), Charlotte (Sabrina Ouazani), dan Milou (Joséphine Draï), kenyamanan menjadi faktor nomor satu. Pilihlah pakaian yang membuat Anda leluasa bergerak seperti sweater, celana panjang santai, maupun kaus longgar yang sejuk.