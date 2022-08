Punya Standar Green Leaf, Seperti Apa Kelebihan Fresh Foam X 1080v12

New Balance Run 5K, fun running untuk merasakan pengalaman berlari menggunakan Fresh Foam X 1080v12. (Foto: New Balance)

New Balance baru-baru ini mengumumkan menggunakan standar Green Leaf khusus untuk koleksi sepatu. Salah satu koleksi yang disokong penggunaan standar Green Leaf adalah Fresh Foam X 1080v12.Koleksi ini juga digunakan oleh Atlet New Balance selama latihan berlangsung. Poliester dan kulit adalah dua material utama yang digunakan dan bagi New Balance, dua bahan tersebut berdampak paling tinggi tehadap iklim.Inisiatif ini dirancang dalam rangka membantu mendukung tujuan New Balance untuk menggunakan 50% poliester daur ulang dan 100% kulit pilihan pada 2025.Medcom.id mendapatkan kesempatan untuk menjajal sepatu Fresh Foam X 1080v12. Pengalaman berbeda dirasakan di underfoot, selain lembut saat diinjak, ada sensasi ringan yang konsisten ketika menggunakannya.Jadi bermanfaat banget bagi kamu yang hobi lari tapi menginginkan kenyamanan, daya tahan, serta bantalan dan performa. Sebab, sepatu ini bisa digunakan untuk segala tingkatan lari mulai dari latihan harian dan race sama seperti yang digunakan oleh Atlet Nasional yang bernaung di bawah New Balance Indonesia, Triyaningsih & Rudi Febriade ketika persiapan Pocari Sweat Run Indonesia 2022 di Bandung waktu lalu."Fresh Foam X 1080v12 adalah model sepatu lari yang khas yang menjadikan pengalaman berlari paling nyaman dan menyenangkan dengan siluet yang ekspresif serta modern. Yang membuat 1080 unik bukan hanya karena sepatu lari terbaik yang kami buat," ujar Cynthia Maletz selaku Director of Product Creation Platforms for New Balance."Ini memberikan kinerja terbaik dari sepatu lari terbaik yang kami buat untuk setiap jenis pelari. Baik kamu berlatih untuk kompetisi kelas dunia, atau mengejar kereta pada jam sibuk, aplikasi serbaguna dari fitur teknologi 1080 memungkinkan Anda melakukan sesuatu yang lebih: lebih banyak mil, lebih sering, lebih nyaman," sambung Cynthia.Koleksi Fresh Foam X 1080v12 menyempurnakan rasio bantalan, berat, dan fleksibilitas yang membuat 1080 sangat mudah beradaptasi dengan tekanan yang terjadi selama setiap lari. Teknologi bantalan Signature Fresh Foam X dipasangkan dengan bagian atas rajutan ringan yang direkayasa, berfokus pada sirkulasi udara dan peregangan, serta elemen pendukung strategis."Membuat produk New Balance dengan cara yang lebih bertanggung jawab adalah hal yang berkelanjutan,” kata Cynthia."Kami melanjutkan upaya Green Leaf dengan membuat model alas kaki volume tertinggi kami, menempatkan upaya kami di mana dampaknya akan menjadi yang terbesar," terangnya.