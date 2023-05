Buka Toko ke-5 di Malaysia, Buttonscarves Rilis Koleksi Kolaborasi dengan Mira Filzah

(Toko Buttonscarves di Pavilion Mall, Malaysia. Foto: Dok. Buttonscarves)

(yyy)

Kembali membuktikan visi dan misi untuk #ButtonscarvesGoesGlobal, merekmodest fashion ternama Indonesia Buttonscarves telah meresmikan pembukaan toko ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (11/5).Berlokasi di Pavilion Mall, sebuah perbelanjaan ternama di area Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Buttonscarves merayakan dibukanya toko internasional tersebut dengan peluncuran koleksi hasil kolaborasi bersama selebriti Malaysia, Mira Filzah yang bertajuk 'The Gardenia Series.'Linda Anggrea, selaku CEO dan Creative Director untuk Buttonscarves, mengungkapkan koleksi The Gardenia Series adalah kerja sama yang istimewa. Sebagai brand yang memiliki ciri khas kreatif dari sang selebritas sendiri, Mira Filzah telah juga meluncurkan beberapa koleksi scarf.Tidak hanya sosok Mira Filzah sebagai entrepreneur yang menjadi kolaborator kreatif, tetapi kerja sama antara kedua brand Buttonscarves dan Mira Filzah yang terasa seperti awal dari persahabatan yang akan berlangsung lama."Kehadiran toko ke-5 Buttonscarves menandakan prestasi brand yang tidak kunjung berhenti. Setelah berkesempatan menoreh sejarah untuk industri mode Indonesia, kami sangat bangga untuk bisa melebarkan jangkauan kami kepada para BSLady yang ada di Malaysia dengan menjadi brand lifestyle pertama dari Indonesia yang buka di Pavilion Kuala Lumpur," tutur Linda.Lebih lanjut, Linda menambahkan "Kolaborasi dengan Mira dalam rangka pembukaan toko baru di Malaysia ini juga mengekspresikan bagaimana the spirit of collaboration menjadi salah satu ciri khas yang membuat brand Buttonscarves selalu istimewa bagi para pelanggannya."Perlu diketahui, koleksi The Gardenia Series sendiri hadir dari inspirasi taman bunga yang bermekaran, bertepatan dengan datangnya musim semi yang khas dengan motif flora.Selain itu, series ini juga melambangkan kesucian, kepercayaan, dan harapan, sebagaimana kolaborasi ini hadir dengan kepercayaan dan harapan tulus antara satu sama lain. "Akan ada 12 varian warna dalam koleksi The Gardenia Series, eksklusif pada toko Buttonscarves yang berlokasi di Malaysia," pungkas Linda.