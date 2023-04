Tak Pentingkan Merek, Indra The Rain Ungkap Jaket Jadi Ciri Khasnya

(Jenama Save My Monday - Clothing (Brand), jadi salah satu brand lokal yang Indra Prasta-vokalis band The Rain sukai. Foto: Dok. Instagram Save My Monday - Clothing (Brand)/@savemymonday)

Vokalis The Rain Indra mengungkapkan kecintaannya menggunakan jaket. Ia berkata selalu memakai jaket apa pun jenis aktivitasnya, termasuk tampil di atas panggung dan bekerja."Memang hari-hari, ini sekarang pun pakai jaket," kata Indra kepada tim Medcom.id. Indra juga mengatakan bahwa rasa gerah yang timbul dalam mengenakan jaket masih bisa ditahan olehnya. "Karena udah biasa, ya. Gerah tapi masih ditolerir," ungkapnya.Indra mengaku bahwa mengenakan jaket memang menjadi kesehariannya dalam menata outfit. Menurutnya, jaket yang identik dengan banyak kantong itu sangat membantu untuk menaruh barang-barang, ataupun menaruh tangan ke dalam kantong."Nyaman, suka pakai jaket yang banyak kantongnya, suka masukin tangan ke kantong, nyimpen barang-barang di kantong. Kalau hujan juga bisa ngebantu," katanya.Saking sukanya dengan jaket, Indra curhat bahwa sering kali dimarahi sang istri perihal kapasitas penyimpanan. Vokalis The Rain ini telah memiliki lebih dari 100 jaket, tetapi sudah disortir dan menyisakan di bawah angka 100.Penyimpanan yang menjadi masalah, membuat Indra enggan membeli jaket dalam waktu dekat. Ia adalah tipikal yang melihat-lihat, jika senang akan dibeli dan jika tidak menarik, tidak akan dibeli."Yang repot nyari lemarinya, karena udah penuh. Sampai diomelin sama istri," katanya sambil curhat.Menganut salah satu yang menjadikan Band Oasis sebagai role model, Indra katakan brand tidak penting untuk memenuhi keinginannya mengoleksi jaket. Ia lebih suka membeli secara spontan dan tidak memandang merek luar negeri atau dalam negeri."Enggak, gak, yang penting cocok di badan aja," lanjutnya.Indra mengatakan merek lokal seperti Save My Monday dan Its Rain menjadi salah dua dari banyak merek jaket yang dibeli. Cerita menarik, jaket ini dibeli saat The Rain mengisi panggilan penampilan di luar kota, salah satunya Yogyakarta.Indra pun mengaku sering kali menghampiri orang-orang yang berjualan jaket pada saat jadwal manggung. Sebelum tampil, ia sempatkan untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat.Salah satunya adalah Indra pernah mengunjungi salah satu tenda thrift yang berjualan jaket di sana."Jaket paling murah harganya Rp80 ribu di lapak thrift, waktu kita manggung di sebuah kota, kebetulan acaranya sekaligus kaya festival thrift gitu," katanya.Berbicara harga, jaket di atas menjadi salah satu koleksi jaket termurah milik Indra. Sedangkan dengan nominal mahal, Indra mengaku tidak sampai lebih dari Rp3 juta untuk satu buah jaket."Enggak ada yang di atas tiga juta sih. Masih di bawah tiga juga sepertinya," pungkasnya.