Intip Koleksi Busana Kekinian dari Brand Lokal untuk Pria yang Energik

Bespoke Jeans Lab

(Foto: Dok. Lazada)

Gagné

(Foto: Dok. Lazada)

Vish by Never Too Lavish

(Foto: Dok. Lazada)

Reclays x TVF

(Foto: Dok. Lazada)

Memang sih pakaian pria tergolong cukup simple, sehingga harusnya bisa lebih mudah untuk menentukkan outfit sehari-hari. Namun, karena saking sederhananya, justru bisa membuat tampilanmu lama kelamaan jadi membosankan ya.Sementara, di era modern ini memperhatikan penampilan sudah menjadi keharusan bagi kaum Adam. Sudah bukan zamannya lagi tampil apa adanya. Berpakaian yang baik selain dapat menunjang penampilan tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri lho!Tidak perlu tampil heboh dengan barang-barang bermerek dan terkenal, berikut rekomendasi koleksi busana dari desainer tanah air yang bisa kamu dapatkan melalui kanal e-commerce Lazada Style Space 'Energy in Motion' di Jakarta Fashion Week 2022, sejak tanggal 25 November 2021.#CLEANJEANSAREBORING : Ubah baju-baju dari lemari pakaian Anda menjadi sebuah karya seni unik yang dapat dikenakan. Setiap produk adalah ‘one of a kind’ dan handmade. Basis terutama dimulai dengan proses dekonstruksi dan kemudian rekonstruksi.La Route Colorée diambil dari bahasa Perancis yang artinya “Jalan yang Berwarna”. Koleksi ini terinspirasi dari situasi di mana kita masih beradaptasi dengan adanya Covid-19 menuju new normal. Perubahan kondisi tersebut dituangkan dalam warna-warna yang berbeda dalam setiap outfit yang ada di dalam koleksi Gagne. Koleksi ini juga merupakan lanjutan dari koleksi Gagné sebelumnya yaitu koleksi “Color Block” yang menjadi best selling dan signature di tahun 2021.Alam semesta adalah taman bermain untuk semua orang dan masing-masing individu bermain dalam permainan yang berbeda-beda. Koleksi ini adalah cara Vish by Never Too Lavish menunjukkan DNA sejati mereka kepada dunia, menggabungkan budaya dan secara konsisten mengeksplorasi kreativitas. Dari jalanan, sampai ke kamu.Stoic Profile adalah seasonal collection dari Reclays dan TVF yang terinspirasi oleh mereka yang ingin menjadi the best version dari dirinya: Stoicism. Koleksi ini benar-benar memberikan ide tentang kenyamanan berpakaian sehari-hari dengan soft color palette dan cartoonish graphics yang menonjolkan Stoic nature. Koleksi ini meliputi beanies, topi, hoodies, t-shirts dan outerwear.