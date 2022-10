Keren! Jepit Rambut Anti Badai Lokal Tampil di Runaway Seoul Fashion Week

(yyy)

Dunia fesyen kembali mengharumkan nama bangsa atas eksistensinya di kancah internasional. Kali ini, jenama aksesori lokal Indonesia, De Clip telah membawa jepit anti badai (Jedai) untuk tampil di ajang Seoul Fashion Week di Korea Selatan, Sabtu (8/10).Berkolaborasi dengan merek fesyen lokal, IKYK (I Know You Know), keduanya terlihat memukau saat runaway berlangsung. Istimewanya, keberadaan jepit rambut Jedai Hercules dan Hairlastic membuktikan bahwa aksesori rambut tidak hanya berfungsi mengikat rambut, tapi juga melengkapi desain busana haute couture milik IKYK yang otentik."Kalau selama ini jedai dipakai perempuan hanya karena fungsinya untuk menjepit rambut, spesial patner kolaborasi dengan IKYK justru membuka sudut pandang baru. Hair Ornament juga bisa digunakan sebagai fashion item yang akan meningkatkan penampilan pemakainya," kata Margaret Fenhart, CMMO dari DeClip dalam siaran pers.Menurut Margaret, sebagai brand ornament, De Clip tidak hanya mengutamakan kualitas dan kenyaman tapi juga estetika produk. "Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa produk kami juga diakui sebagai fashion item," paparnya.Sementara, pihak IKYK, mengkurasi produk jepit rambut yang dipakai para model. Lebih dari delapan item dipamerkan, fungsinya serupa dengan karet saat rambut dikepang, Jedai juga bisa menunjang berbagai gaya rambut. Meski model mengibaskan rambutnya, jepit itu tetap tak gampang merosot.