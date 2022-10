Pertama di Indonesia, Brand Fashion Casual Ini Hadirkan Virtual Store

(Virtual store Hush Puppies pertama di Supermal Karawaci, hadirkan pengalaman customer yang tidak sempat datang ke store Hush Puppies di Supermal Karawaci, tetap bisa mendapatkan pengalaman berbelanja. Foto: Dok. Istimewa)

Konsep virtual store

(TIN)

Mendapatkan pengalaman berbeda saat berbelanja adalah hal yang tentunya menarik. Ini salah satunya ditawarkan oleh Hush Puppies, brand fashion asal Amerika yang sudah berdiri sejak 1958 yang kembali membuka store di Supermal Karawaci.Pada pertengahan Oktober lalu, hadir dengan konsep yang luas, lebih bright dan fresh, yakni dengan kategori produk yang lengkap dan konsep display yang lebih modern. Dengan luas 320 meter persegi dan konsep yang lebih homey dan comfy, brand ini ingin memberikan pengalaman berbelanja yang baru untuk customer setianya.Sekaligus memberikan hiburan dan pilihan baru yang sesuai dengan tema dari store terbaru Hush Puppies yaitu Bright New Day dengan membagikan keceriaan melalui kehadiran store baru dengan banyak hal-hal positif, fun, bright dan happiness kepada seluruh Hush Puppies Lovers.Selain itu hadir dengan konsep one stop shopping yang bertujuan untuk terus bisa memenuhi gaya casual para customer setianya yang berada di Karawaci dan sekitarnya, dengan membuat virtual store pertama di Supermal Karawaci, sehingga untuk customer yang tidak sempat datang ke store Hush Puppies di Supermal Karawaci, tetap bisa mendapatkan pengalaman berbelanja langsung dan melihat koleksi terbaru secara real melalui virtual store.Konsep virtual store ini, juga menjadikan Hush Puppies sebagai brand fashion casual pertama di Indonesia yang memiliki toko atau store dalam bentuk virtual dan dapat diakses dengan mudah. Customer dapat masuk, berjalan-jalan, melihat koleksi Hush Puppies, memilih barang yang mereka inginkan dan melakukan transaksi pembelian seperti di dunia nyata melalui virtual store Hush Puppies.Acara Grand Re-Opening ini, selain hadir dengan konsep yang lebih luas, bright dan modern, ada banyak kegiatan seru yang menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh customer Hush Puppies melalui koleksi-koleksi produk, event, activity, fun games dan promo menarik yang diberikan serta tamu spesial yaitu Angga Yunanda (Aktor) dan Clairine Clay (Aktris) yang akan hadir dan memeriahkan acara Reopening Store Hush Puppies: Bright New Day.Hush Puppies akan tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan new normal protocol, dengan berbagai langkah preventif dengan cara seluruh staff yang terlibat menggunakan masker, sarung tangan, penyediaan hand sanitizer disetiap titik kegiatan dan tetap menjaga jarak untuk memastikan semua customer dan acara reopening berjalan dengan aman dan nyaman, karena keamanan dan kenyamanan customer dan semua yang terlibat diacara ini tetap menjadi prioritas kami.Dengan konsep store yang baru dan modern, Hush Puppies akan terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk baru yang berkualitas dan up to date, serta menginspirasi dan tetap #ShareOptimism and Happiness untuk customer setia Hush Puppies dengan produk casual, material yang berkualitas, durable product dan kenyamanannya.Ada juga promo menarik yang ditawarkan Hush Puppies dalam rangka Grand Re-Opening store kali ini, yaitu promo diskon 30 persen untuk setiap pembelian 2 item atau lebih dan berlaku untuk semua produk Hush Puppies. Promo ini berlaku mulai 14 sampai 27 Oktober 2022.