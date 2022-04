Jelang Lebaran, Lazada Hadirkan Koleksi Busana Muslim dari 15 Desainer dan Brand Lokal

(Irene Inonu, Kinanti dan sejumlah desainer serta model busana yang akan ditampilkan pada Lazada Amanah: Ramadan Fashion Show di tanggal 18-19 April 2022 disiarkan di channel Lazlive aplikasi Lazada. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Sambut Ramadan dan hari raya Idul Fitri, platform eCommerce, Lazada Indonesia menghadirkan serangkaian kegiatan ngabuburit dan promo menarik bagi konsumen, yang dikemas dengan tema ‘Kasih Hati Aja’ untuk keceriaan bulan Ramadan bagi masyarakat Indonesia.Melalui tema ‘Kasih Hati Aja’, Lazada mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyiapkan hadiah untuk orang terdekat, karena Lazada percaya bahwa kegiatan memberi untuk sesama tidak hanya bermakna bagi penerima namun juga pemberi.Selain itu, Lazada uga akan menggelar Lazada Amanah: Ramadan Fashion Show untuk memberikan inspirasi dalam berbusana agar tampil mempesona di hari raya nanti. busana bertema keberagaman (inclusivity) ini akan menampilkan busana muslim eksklusif dari 15 desainer lokal dengan gaya desain busana muslim yang bervariasi.Kinanti Septianandayani, Category Manager, Women’s Shoes & Clothing Lazada Indonesia mengungkapkan tema “Inclusivity” sengaja diangkat untuk memenuhi kebutuhan konsumen pilihan gaya busana muslim yang berbeda.Mulai dari kategori busana syar’i, edgy dan modern, pilihan warna pastel atau bold, hingga motif yang berani dengan menyediakan koleksi untuk perempuan, laki-laki, anak-anak maupun keluarga yang ingin tampil kompak dengan busana senada. Serta busana dengan ukuran yang variatif, mulai dari ukuran kecil hingga Plus Size."Melalui Lazada Amanah: Ramadan Fashion Show, kami tampilkan ragam busana muslim dengan berbagai pilihan gaya, agar setiap orang dapat mengekspresikan kebahagian mereka dengan cara yang berbeda-beda. Kami berharap bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen akan pilihan busana muslim yang menampilkan karya-karya ready to wear eksklusif dari desainer muda kebangaan Indonesia pada Ramadan Fashion Show perdana kami," tutur Kinanti dalam acara Lazada Ramadan “Inclusivity” Fashion Show, pada Selasa, 12 April 2022.Lebih lanjut, ke-15 desainer lokal dan brand ikut berpartisipasi dalam Lazada Amanah: Ramadan Fashion Show di antaranya koleksi busana wanita yang terdiri dari Nada Puspita, Gamaleea, Hijab Wanita Cantik, Nadjani, Jiniso, Puru Kambera, ZM by Zaskian Mecca, Zoya.Sementara, merek Adrie Basuki dan Erigo merupakan brand fesyen yang menyediakan koleksi busana Pria. Untuk koleksi busana anak-anak diikuti oleh brand Kids Icon dan Rodeo. Sedangkan, Elzatta dan Kakha menghadirkan koleksi sarimbit untuk keluarga dan deretan produk fesyen syar’i yang nyaman dipakai."Momen Ramadan kali ini pasti akan terasa lebih spesial karena setelah dua tahun dirayakan berjauhan, masyarakat kini bisa kembali bertemu dengan kerabat dan sanak saudara. Dengan serangkaian keseruan yang kami hadirkan di momen Ramadan ini, kami mengajak konsumen untuk menyaksikan Lazada Amanah: Ramadan Fashion Show di tanggal 18-19 April 2022, serta jangan lupa untuk beli hati di Lazada dan kasih hati ke orang-orang yang kalian cintai di bulan Ramadan ini,” tutup Irene Inonu, VP of Head of Marketing Branding, Lazada Indonesia.