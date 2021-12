Konsep 'Inner Happiness' dalam Perhiasan, Bawa Jiwa Wanita Ceria dan Percaya Diri

(Berkonsep "inner happiness", Mouve by Amero bawa semua wanita ceria, bahagia, dan percaya diri. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Setiap wanita itu cantik dan unik dan wanita sangat identik dengan fesyen dan perhiasan. Kalung, anting, dan gelang, akan membuat aura kecantikan kaum hawa semakin terpancar saat mengenakannya.Beberapa orang percaya bahwa membeli perhiasan berlian atau cincin emas model terbaru untuk diri sendiri atau orang lain merupakan sebagai bentuk ekspresi dari kepribadian seseorang yang mempesona, bersinar, dan berkualitas.Hal inilah yang menginspirasi lahirnya Mouve by Amero di mana Korean Cheerful Style yang belakangan menjadi tren fashion di Korea Selatan dan sedang digemari di seluruh dunia.Tak tanggung-tanggung, rangkaian koleksi Mouve by Amero tersedia dalam beberapa bentuk seperti kalung, anting, gelang dan cincin yang mempunyai kemilau yang sangat berkilau dan bercahaya. Mouve by Amero hasil karya anak bangsa ini memiliki karakteristik mewah dan beragam model yang unik.Tak hanya menampilkan kemewahan, koleksi Mouve by Amero yang spesial ini juga mengedepankan karakter utama sliding gems atau batu permata yang bergerak. Tak ayal bila Amero Jewellery dianggap sebagai pelopor perhiasan dengan batu bergerak. Namun begitu, Amero juga tak lupa untuk mengedepankan inovasi desain serta diiringi kualitas terbaik."Kami percaya bahwa kebahagiaan adalah riasan terbaik yang bisa dimiliki setiap wanita. Ini adalah faktor utama yang paling sederhana dan paling penting, namun banyak wanita yang mengabaikannya,” ujar Steven Ronaldo, selaku Produk Developer Amero Jewellery, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Desember 2021 lalu.Naldo juga mengatakan bahwa setiap koleksi baru yang diciptakan memiliki DNA atau karakternya masing-masing sesuai dengan kebutuhan setiap wanita."Gems (batu permata) merepresentasikan kebahagiaan yang alami di dalam hidup kita. Jadi, kita bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan di dalamnya. Perhiasan Mouve berkonsep inner happiness, sehingga mengingatkan setiap wanita untuk selalu bahagia dan pada akhirnya membawa true beauty ke diri setiap wanita," tambah Naldo.Mouve by Amero direpresentasikan dengan wanita yang memiliki jiwa ceria dan percaya diri. Sehingga hal tersebut menjadikan wanita lebih cantik secara natural meski dalam kondisi apapun.Dan movement (pergerakan) di sini, direpresentasikan seperti roda berputar, ada naik ada turun. Kadang berada diposisi yang serba nyaman, namun kadang berhadapan dengan situasi-situasi yang kurang mendukung. Namun begitu, kembali lagi semua wanita harus bahagia.