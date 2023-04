Mendobrak Tren dengan Sneakers Klasik, Reebok Luncurkan Koleksi BB 4000 II

(Reebook BB 4000 II. Foto: Dok. Reebok)

Terinspirasi sol sepatu basket

(yyy)

Merek alas kaki dan pakaian olahraga Reebok meluncurkan salah satu seri sepatu paling ikonik sepanjang masa, BB 4000, pada Kamis, (13/4). Dalam konferensi pers bertajuk “BB Box Lab”, Reebok berbagi cerita menarik dibalik dihadirkannya kembali seri BB 4000 yang kali ini diberi nama BB 4000 II. Martina Harianda Mutis selaku General Manager Brand Marketing PT. Map Aktif Adiperkasa mengatakan Reebok merupakan sebuah merek global yang telah mencetak banyak sejarah, sepatu- sepatunya selalu menjadi ikon setiap masa ke masa, seperti seri Classic Leather yang pertama kali dirilis tahun 1983, seri Club C pada tahun 1985 dan tentunya seri BB 4000 pada tahun 1986."Kali ini Reebok menghadirkan kembali siluet klasik yang stylish dari BB 4000 II. Sepatu klasik adalah pilihan tepat untuk gaya yang timeless dan dapat dipadu padankan dengan berbagai trend fashion yang begitu beragam,” jelasnya.Martina menjelaskan Reebok BB 4000 II adalah sepatu basket yang pertama kali diperkenalkan oleh Reebok pada akhir tahun 80-an. Saat itu, kemunculan seri BB 4000 menjadi inspirasi saat bermain basket dan untuk melengkapi gaya sehari-hari. BB 4000 menjadi must have item saat itu.Untuk SS23, BB 4000 II hadir dengan memberi kesan klasik dan stylist dengan desain ikonik Reebok menggunakan bahan suede dan kulit premium. Selain itu, sepatu ini juga memberikan kenyamanan dan gaya stylish secara bersamaan dengan konstruksi sepatu yang lebih tinggi pada siluet sehingga mudah dikenakan."Elemen desain penting lainnya termasuk Reebok side-stripe dan cross-check branding, logo lidah Union Jack terpisah yang unik yang menunjukkan warisan merek tahun 80-an, midsole berbahan karet EVA, dan sol luar yang kuat dan tahan lama yang terinspirasi dari sepatu basket. Sepatu ini dibanderol seharga Rp1,599 juta dan dapat dibeli secara offline maupun online," pungkas Martina.