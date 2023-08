Bernuansa Pantai dan Ceria, Ini Tampilan Koleksi Scarf Barbie x Nada Puspita

(Koleksi scarf 'The Vacanza Series' Nada Puspita x Barbie. Foto: Dok. Nada Puspita)

(Ring Brooch Barbie x Nada Puspita. Foto: Dok. Nada Puspita)

Jenama modest fesyen lokal, Nada Puspita mengumumkan kolaborasinya dengan merek global ikonik, Barbie dari perusahaan Mattel asal Amerika Serikat.Kolaborasi ini menghadirkan koleksi scarf terbaru Nada Puspita yang menjadikan tokoh Barbie sebagai inspirasi utamanya. Bertajuk 'The Vacanza Series', koleksi ini meluncurkan 10 pilihan warna scarf dengan nama yang diambil dari berbagai karakter film Barbie.Mereka adalah Annika, Elina, Sophia, Marrisa, Catania, Aubray, Rapunzel, Marabella, Glee, dan Anneliese. Tak ketinggalan, koleksi scarf ini juga ditemani dengan koleksi Ring Brooch yaitu Edeline, Courtney, dan Ashlyn.Diketahui, scarf ini hadir dalam pilihan warna cerah yang dipercantik dengan motif bernuansa pantai dan sentuhan gaya ikonik khas Barbie. Melalui koleksi ini, Nada Puspita ingin menghadirkan style yang terasa ceria dan menyenangkan, sehingga dapat membuat pemakaiannya merasa lebih bersemangat untuk menjalani hari-harinya.Hal itu juga yang menjadi dasar bagi Nada Puspita untuk mengangkat 'Fashion Fun' sebagai tagline utama dari kolaborasi ini. "Bukan cuma untuk menegaskan koleksi yang bernuansa ceria, campaign 'Fashion Fun' ini juga menunjukkan bahwa fashion dapat menjadi salah satu cara yang menyenangkan bagi kita untuk mengekspresikan diri," ungkap Indah Nada Puspita, CEO dan Founder Nada Puspita.Selain itu, Nada Puspita juga berharap dapat mengajak lebih banyak orang, khususnya perempuan untuk lebih berani dalam berekspresi, Tidak terkecuali melalui gaya fesyen yang kreatif."Tak hanya meluncurkan The Vacanza Series dan Ring Brooch, kami juga akan menghadirkan produk kolaborasi lainnya bersama Barbie di bulan September 2023 mendatang," tutup Nada.