Sambut Musim Semi, Havaianas Luncurkan Koleksi Sandal Sakura 2023, Imut Banget!

Ekspresikan Keunikanmu

(Koleksi sakura 2023 Havaianas. Foto: Dok. Havaianas)

3 Desain Unik

(Ki-ka: Candela Contrera, Pui Yi Leung, dan Hara Sung. Foto: Dok. Havaianas)

(yyy)

Dalam rangka menyambut musim semi, merek sandal asal Brasil, Havaianas melucurka koleki Sakura 2023 secara ekslusif di 13 negara Asia Pasifik, termasuk Jepang, Indonesia,Selandia Baru, Thailand, dan banyak lagi.Dengan menggaungkan visi perusahaan untuk memiliki kehidupan yang bebas, koleksi terbaru ini mendukung penggunanya untuk mengekspresikan jati dirinya yang unik dan terus berkembang menjadi lebih baik dengan cara mereka sendiri."Selama tiga tahun berturut-berturut, kami mengenalkan kampanye yang menyambut awal dari musim semi serta mengambil esensi dari bunga Sakura, yang menyatukan keindahan negara Jepang dan kelopak pink yang cantik," tutur Danielle Panissa, Havaianas APAC Brand and Product Director.Di kampanye tahun ini, Danielle menuturkan bahwa BLOOM IN YOUR OWN WAY sejalan dengan motto “Designed for a free life” milik perusahaan dan berharap dengan menggunakan sandal dari koleksi edisi terbatas ini akan mendorong masyarakat untuk memiliki kehidupan yang bermakna serta menjadi semakin percaya diri dalam menggampai mimpinya.Koleksi Sakura 2023 menafsirkan semangat baru yang muncul di musim semi serta menjadi penanda untuk memperbarui koleksi alas kaki dalam menyambut musim panas. Danielle menjelaskan bunga sakura memiliki makna 'kehidupan itu pendek, namun indah', sehingga menjadi inspirasi dari koleksi edisi terbatas ini dan menjadi pengingat untuk memiliki kehidupan yang bermakna dan kebebasan saat mengejar mimpi."Seperti masing-masing kelopak bunga Sakura yang unik dan mekar ke berbagai macam arah, koleksi ini didesain untuk mengajak penggunanya menunjukkan keunikan, cerita, dan bertumbuh bersama orang-orang di sekitarnya," jelasnya.Kampanye BLOOM IN YOUR OWN WAY menampilkan tiga figur berbakat dengan latar belakang dan kepribadian yang unik untuk menunjukkan tiga produk yakni Slim Sakura, You St Tropez Sakura, dan Flash Urban Sakura.Desain Slim Sakura digunakan oleh Pui Yi Leung yaitu seorang influencer yang gemar berolahraga dan menunjukkan cara terbaiknya dalam memiliki kehidupan yang bermakna. Hal ini menjadi pengingat semua orang untuk tak hanya menjaga kesehatan fisik saja, tapi jugakesehatan mental.Slim Sakura didesain dengan memprioritaskan kesehatan jiwa dan raga, karena seseorang rentan merasa lebih semangat saat memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Model ini memiliki motif geometris di bagian solnya dan strap berwarna pink muda dengan pin bunga Sakura, membuat ruang yang lebih luas bagi penggunanya untuk tetap aktif.You St Tropez Sakura digunakan oleh Candela Contrera, seorang model profesional yang seringberpergian dan selalu on-the-go. Sandal ini cocok untuk para perempuan yang memiliki kesibukan di perkotaan yang bekerja untuk menggapai mimpi pribadi dan kariernya.Menampilkan pita kain dan motif sakura yang anggun, sandal slip-on ini ideal untuk mereka yang memiliki penampilan feminin serta gaya hidup yang cepat di perkotaan, sehingga semakin menonjolkan para penggunanya untuk menjadi diri mereka sendiri.Sementara, Flash Urban Sakura dengan tali strap yang mengitari pergelangan kaki denganmanis dan pin bunga Sakura yang anggun di bagian depan. Sandal ini didesain untuk mendukung Hara Sung, seorang mahasiswi yang gemar mengabadikan setiap momen dalam kehidupannya melalui kamera, yang telah menjadi misinya dalam mengeksplor petualangan baru.Model sandal ini memunculkan rasa keingintahuan dari dalam hati dan membantu penggunanya mengeksplor sekitar serta jati diri mereka, dan membantunya untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.