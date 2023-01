Dress Cantik Michelle Yeoh, Si Pemenang Aktris Terbaik dalam Golden Globe 2023

(TIN)

Michelle Yeoh meraih penghargaan Golden Globe pertama dalam usia kariernya yang sudah bekerja 40 tahun di dunia film. Yeoh, yang mengaku berusia 60 tahun, mengakui kenyataan pahit yang dihadapi banyak aktor wanita seiring bertambahnya usia.Aktris yang berkebangsaan Malaysia dan bintang film aksi Hong Kong ini memenangkan penghargaan untuk penampilan terbaik oleh seorang aktris dalam sebuah film bergenre musikal atau komedi untuk perannya sebagai Evelyn Quan Wang dalam "Everything Everywhere All at Once" di Golden Globes 2023."Aku hanya akan berdiri di sini dan menerima semua ini," kata Yeoh di awal pidato penerimaannya, berhenti beberapa detik dan menggenggam trofi di tangannya. "40 tahun, tidak melepaskan ini."Namun ketika globes speech Yeoh di mulai, penampilan wanita berusia 60 tahun itu nampak berseri dan terlihat awet muda. Yeoh tiba di red carpet mengenakan gaun peplum strapless yang dilapisi payet perak. Rona biru tengah malam ansambelnya berkuasa dengan hiasan perak terciprat ke seluruh siluet dari atas ke bawah.Rambut panjangnya tergerai di depan bahu kanannya dengan kalung perak berkerah terbuka menghiasi lehernya. Dia mengenakan cincin berlian di satu jari, manset perak di tangan yang berlawanan dan tumit platform tersembunyi yang tidak segan-segan membuat pernyataan bahkan di bawah gaunnya yang merumput.Meskipun sepatunya tidak terlihat karena panjang gaunnya, Yeoh mengenakan high heels yang mengangkat pakaiannya setidaknya 3 inci yang membuatnya lebih tinggi.