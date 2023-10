Rayakan 100 Tahun Disney, Perhiasan 'The Little Mermaid' Karya Prilly Latuconsina Dilelang

The Magical Mickey Mouse: 100 to Infinity

(yyy)

Dalam rangka merayakan 100 tahun Disney, penggemar di seluruh dunia mulai dapat berpartisipasi di lelang Create 100, dan membawa pulang karya unik dari inspirasi cerita dan karakter Disney.Lelang global ini menampilkan karya seni dan pengalaman unik sumbangan dari para kreator visionaris ternama dan next generation talent tingkat dunia di industri fesyen, musik, seni, dan lainnya.Dua kreator visionaris, aktris/produser film Prilly Latuconsina dan seniman mosaik Rubik's Cube Chintya Akemi Keirayuki adalah perwakilan dari Indonesia, yang telah meluncurkan first look karya yang mereka donasikan untuk Create 100 di media sosial beberapa waktu lalu.Setiap karya yang didonasikan oleh para kreator terinspirasi oleh hubungan pribadi mereka dengan cerita dan karakter dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, dan 20th Century. Lelang Create 100 dibuka untuk peminat di 18 negara, mulai dari 12 Oktober hingga 30 Oktober 2023. Hasil dari lelang ini akan disumbangkan kepada Make-A-Wish®.Terinspirasi dari karakter Disney ikonik Ariel dari "The Little Mermaid", Prilly menuangkan imajinasinya ke dalam sepasang kalung dan anting yang mempesona, yang warnanya diambil dari warna sirip Ariel, yaitu sentuhan biru dan merah muda.Selain itu, Prilly juga mengaku terinspirasi dari pantai terindah di Indonesia yaitu Pink Beach untuk sentuhan warna dari keseluruhan koleksi aksesorinya."Ketika kecil, saya menonton film The Little Mermaid berulang kali. Bagi saya, karakter Ariel adalah sosok yang kuat, mandiri dan tidak pernah takut untuk menuturkan keinginannya. Ariel juga berani dan tidak ragu mengeksplorasi banyak hal. Karakter ini beresonansi kuat dengan saya, dan sangat menginspirasi saya sebagai seorang perempuan," ungkap wanita kelahiran 1996.Prilly menambahkan untuk Create 100, dirinya ingin karya ini juga menjadi representasi salah satu destinasi wisata paling indah di Indonesia, yaitu Pink Beach di Nusa Tenggara Timur, agar dunia tahu lebih banyak tentang keindahan Indonesia melalui karya seni."Seni bagi saya adalah sebuah jalan untuk imajinasi seseorang. Percayalah pada dirimu sendiri, dan selalu percaya pada imajinasimu," tutur Prilly.Bersama Prilly, mewakili next generation talent dari Indonesia adalah Chintya Akemi Keirayuki, seorang seniman mosaik Rubik's Cube yang pernah memecahkan rekor nasional lewat karya mosaik yang menggambarkan Marvel Studios' Super Hero Ant-Man menggunakan lebih dari 1.700 buah Rubik's Cube.Pada Create 100 ini, Chintya mempersembahkan karya mosaik Rubik's Cube yang menggambarkan Mickey Mouse sebagai sorcerer’s apprentice. Ia membuat sebuah mosaik yang terbuat dari 1.008 buah Rubik’s Cube, di mana angka 100 melambangkan ulang tahun Disney yang ke-100 dan angka 8 mencerminkan simbol ketidakterbatasan atau “infinity”."Ketika kita mendengar nama 'Disney', Mickey Mouse biasanya adalah karakter pertama yang terlintas dalam pikiran. Seni mosaik yang saya buat untuk Create 100 ini terbuat dari tepat 1.008 buah Rubik's Cube. Ada arti khusus di balik angka ini, yaitu angka 100 untuk ulang tahun Disney yang ke-100, dan angka 8 mencerminkan simbol infinity. Harapan saya adalah, pada ulang tahunnya yang ke-100 ini, Disney akan terus memberi kita momen ajaib selama 100 tahun lagi hingga waktu yang tak terbatas," jelas Chintya.Karya Prilly dan Chintya ini masing-masing merupakan wujud dari keartistikan mereka, yang juga menyerukan pesan penting bahwa seni mampu melampaui setiap batas, dan dapat menyatukan hati melalui bahasa universal.Pada peringatan inisiatif ini, Disney juga telah mendonasikan US$1 juta kepada Make-A-Wish® untuk membantu mewujudkan mimpi dan harapan anak-anak dengan penyakit kritis di seluruh dunia. Untuk informasi lengkap terkait lelang Create 100 Disney, karya-karya yang dilelang dan mengajukan penawaran, kunjungi situs https://www.disney.id/disney100/create-100.