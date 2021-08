Begini Cantiknya Arin 'Oh My Girl' Remake Foto Legendaris Hanbok Bae Suzy

(yyy)

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-10 majalah '1st Look' menafsirkan ulang pemoteran legendaris mereka dari edisi-edisi sebelumnya. Kali ini, Arin 'Oh My Girl' dipilih untuk membuat ulang pemotretan asli Bae Suzy yang diterbitkan pada bulan November 2015 silam.Untuk reinterpretasinya, Arin mempersiapkannya dengan mewarnai rambutnya lebih gelap agar lebih sesuai dengan konsepnya. Wanita kelahiran 18 Juni 1999 ini mengungkapkan bahwa Suzy adalah panutannya dalam sebuah wawancara setelah pemotretan."Ini adalah pemotretan yang telah saya tunggu-tunggu. Saya selalu berpikir bahwa foto-fotonya sangat cantik, dan sangat bagus bahwa saya bisa menafsirkannya kembali. Ada sedikit tekanan karena Suzy sangat cantik, tetapi saya pikir saya telah mengekspresikan diri saya dengan baik dalam gaya yang berbeda," tuturnya dikutip dari Soompi.Sebelum tanggal pemotretan ditetapkan, Arin mengaku terus melihat foto-fotonya. Ia juga bereksperimen dengan berbagai pose yang sesuai saat mengenakan hanbok. Bahkan, ia melakukan berbagai perawatan kulit agar hasil foto terlihat sempurna."Saya juga berpikir bahwa tampilan akan menonjol jika kulit saya bersih dan murni, jadi selama beberapa hari saya berusaha keras untuk perawatan kulit. Sejujurnya, ada banyak kesempatan untuk menyerah pada godaan karena anggota saya dan saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk makan makanan lezat setelah promosi resmi kami berakhir. Tapi saya memaksakan diri sambil memikirkan pemotretan ini dan saya ingin memuji diri saya sendiri karena tidak menyerah pada ddukbokki," pungkas pemilik nama Korea Choi Ye-won.