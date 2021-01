5 Tampilan ala K-Pop yang Bisa Kamu Tiru

1. Stiker permata wajah

Meski tahun sudah berganti, namun riasan, gaya, dan outfit look ala idol K-Pop masih menjadi favorit kebanyakan perempuan Indonesia. Pasalnya, teknik riasan yang tampak natural dan membuat kulit terlihat glowing serta OOTD yang kece ini masih menjadi tren beberapa tahun mendatang.Melansir Soompi, berikut ini enam tampilan make up yang biasa dipakai oleh para idol negeri ginseng yang bisa kamu coba juga lho!Jika kilauan dari highlighter tidak cukup untuk menonjolkan kecantikanmu, stiker permata wajah adalah solusinya! Facial gem sticker tidak hanya memberi semburan kilau yang menarik perhatian tidak seperti yang lain, mereka juga cukup mudah digunakan dan nyaman dan nyaman untuk dipasang dan dilepas.Menerapkan beberapa stiker permata di dekat mata akan membantu menonjolkan riasan matamu dan cocok untuk make up look saat pesta. Seperti yang dipakai Lisa BLACKPINK saat menampilkan 'Pretty Savage' di ajang Inkigayo.Jika kamu bosan dengan lipstik berwarna merah klasik dan ingin sesuatu yang lebih berani namun tidak kalah mencolok, bagaimana kalau beralih ke ke warna merah berry?Dengan tampilan ini, kuncinya adalah mencocokkan bayangan dengan warna kulitmu, dan selalu ada merah berry dengan rona kulit yang tepat untuk warna kulit yang berbeda. Kamu bisa lihat, keteduhan warna berry dapat mempercantik Sunmi dan membuatnya terlihat lebih muda serta feminin.Unik dan edgy, gaya rambut kiss curls juga membantu membingkai wajah dengan gaya yang memikat.2020 telah menjadi tahun yang disukai para gadis! Bila, kamu mencari pakaian yang menunjukkan itu, kamu bisa meniru Hwasa MAMAMOO yang mengenakan balutan kombinasi rompi dan blazer kerennya.Outfit ini sangat disarankan sat kamu ada rencana berkumpul dan berpesta bersama teman. Atasan dan korset bustier tidak diragukan lagi merupakan pusat perhatian sensual untuk pakaian apapun dan membantu menonjolkan sosok dirimu.Gaya girlband AESPA selalu tepat dan salah satu set mereka yang paling memesona pasti adalah atasan bustier berhiaskan berlian yang menekankan garis pinggang mereka yang ramping!