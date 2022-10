'Buy Better, Wear Longer' Ajakan Levi’s dalam Misi Keberlanjutan di Industri Fashion

(Kampanye ini merupakan upaya Levi’s® untuk terus mendorong konsumen agar menyukai dan memakai jeans mereka selama mungkin. Foto: Dok. Levi’s®)

(yyy)

Sebagai komitmen jangka panjang untuk membuat pakaian yang lebih ramah lingkungan dan memperpanjang pemakaian produk, Levi’s® mengusung kampanye 'Buy Better, Wear Longer' pada 21 September 2022 lalu.Kampanye ini merupakan upaya Levi’s® untuk terus mendorong konsumen agar menyukai dan memakai jeans mereka selama mungkin, bukan untuk beberapa bulan saja. Dikemas dalam sebuah film pendek dari perspektif produk Levi’s® yang bercerita tentang kisah multi generasi di mana film tersebut menceritakan tentang desain Levi’s® yang ikonik, yaitu 501 jeans.Setiap dekade Levi’s® meluncurkan pengembangan produk baru dengan mengadaptasi tren yang ada dari waktu ke waktu, bagaimana 501 tetap bisa relevan dan tetap bisa dipakai sejak tahun 1960-an hingga saat ini."Kampanye tersebut menitikberatkan kepada warisan, durabilitas, dan keunggulan Levi’s® kepada audiens di seluruh dunia. Produk Levi’s® dapat tetap relevan di era manapun, dari generasi ke generasi, hanya dengan beberapa perubahan dan pengembangan. Abadi dan fleksibel, tetapi tetap fashionable sampai kapan pun. Pesan ini akan tetap relevan, disaat kita semua mencari cara untuk berkontribusi di masa depan yang lebih ramah lingkungan," ujar Karen Riley-Grant, Global Chief Marketing Officer Levi’s®.Lebih lanjut, Karen mengatakan kampanye 'Buy Better, Wear Longer' merupakan ajakan kepada konsumen untuk lebih bijak ketika akan melakukan pembelian dan memikirkan cara untuk memakainya kembali, mendaur ulang (upcycling), dan memakainya selama mungkin, sebelum memberikannya kepada generasi berikutnya.Juga, merupakan komitmen Levi’s® untuk bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam, untuk selalu berinovasi pada seluruh proses desain dan manufaktur agar menjadi lebih ramah lingkungan, dan untuk memproduksi circular products dan praktis industri yang lebih baik pada umumnya."Kita semua tahu, iklim, konsumsi, dan komunitas merupakan nilai dasar yang kita gunakan saat berbicara tentang keberlanjutan, dan Levi’s® ingin mencapai berbagai inisiatif untuk mendukung visi ini. Investasi pada bahan dasar seperti Organic Cotton dan Performance Eco Cool dengan Polyester yang di daur ulang, yang dapat menurunkan penggunaan air; pelopor dari proses manufaktur denim yang WaterSaat ini, Levi’s® terus bekerja dengan partner dan pemimpin di industri seperti Fashion forGood dan Ellen MacArthur Foundation untuk mendorong industri ini untuk menggunakan circular model dan Levi’s® R&D lab."Mengkonfigurasi ulang rantai pasokan membutuhkan waktu yang lama tetapi Levi’s® telah menemukan rekan yang memiliki rasa peduli tentang keberlanjutan, dan memiliki semangat untuk bereksperimen seperti kami. Kolaborasi inilah yang memungkinkan kita untuk memiliki proses circular pada produk yang kami buat," ujar Paul Dillinger, Vice President & Head of Global Product Innovation Levi’s®.Film pendek 'Buy Better, Wear Longer' sudah dapat disaksikan sejak 21 September 2022 secara global di platform digital dan sosial. Levi’s® juga akan menyorot kisah berbagai aktivis seperti Xiye Bastida, Melati Wijsen dari Indonesia, dan Emma Chamberlain, yang merupakan bagian penting dari kampanye ini sejak peluncurannya tahun lalu untuk mewakili generasi muda.