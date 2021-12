Jenama Modest Fesyen Lokal Ini Prioritaskan Kenyamanan

(FIR)

: Di antara jenama lokal bidang fesyen khususnya modest fesyen yang hadir di tanah air, Aqilla by Ria salah satunya. Jenama asal Bukittingi, Sumatera Barat ini hadir dengan komitmen mengedepankan kenyamanan untuk para penggunanya.Ada beragam produk fesyen yang dihadirkan seperti tunik, gamis , outer, sendal, one set, celana, rok, mukena dan lainnya yang dibutuhkan wanita muda hingga dewasa untuk menunjang penampilan mereka."Ingin memberikan rasa nyaman untuk semua pemakai Aqilla by Ria, supaya merasa lebih spesial, memenuhi kebutuhan semua wanita hebat di luar sana dengan mengedepankan kualitas dan pelayanan yang baik bagi pelanggan, agar terkesan nyaman," ujar Founder of Aqillah by Ria, Ria Anjelina dalam konferensi pers virtual.Berangkat dari pengalamannya selama dua dekade, Ria mendirikan merek modest fashion Aqillah by Ria yang sempat dikenal sebagai Aqilla Scarf. Kemudiam, Ria mempersembahkan mereknya untuk wanita hebat yang bijaksana dan selalu berjuang.Menurut Ria, Indonesia memiliki potensi besar di bidang fesyen muslim terutama modest fesyen. Atas alasan itu, Aqilla by Ria berkeinginan terlibat memberikan koleksi terbaik untuk semua pelanggan dan wanita hebat di luar sana."Ke depannya akan mengeluarkan koleksi terbaru dengan special size, open reseller seluruh Indonesia, membuat kegiatan bermanfaat bersama komunitas," kata Ria yang berharap jenamanya kelak bisa jadi buah tangan seluruh masyarakat Indonesia itu.