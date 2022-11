Usung Tema Eco-Consious, Esmod Jakarta Creative Show 2022 Hadirkan Gaun dari Kain Perca Denim

(Patrice Desilles. Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Sekolah fashion terbaik di Indonesia, ESMOD Jakarta tahun ini mempersembahkan sajian menarik perpaduan antara musik dan fashion karya para desainer muda lulusan ESMOD Jakarta tahun 2022 dalam acara ESMOD Jakarta Creative Show 2022 , Jum’at (4/11).Acara yang berlangsung di Hall Kuningan City tersebut, menyajikan Fashion Exhibition, ESMOD Jakarta Class of 2022 Fashion Show, dan penampilan dari duo Bottlesmoker yang membawakan musik elektronik dengan perpaduan nuansa asli ritme Indonesia.Mengusung tema Eco-Conscious dan Indonesian heritage, pagelaran busana ini begitu beragam dan memiliki concern terhadap lingkungan. Makna Eco-Conscious di dalam desain ESMOD Class of 2022 yaitu bagaimana proses pembuatan desain karya-karya yang dihadirkan lebih memiliki kesadaran terhadap lingkungan secara jangka panjang.Karya yang ditampilkan pun merupakan karya dari 97 desainer muda berbakat dengan 204 koleksi busana yang unik dan sangat memukau.Patrice Desilles selaku Academic Program Manager dari ESMOD Jakarta, menyampaikan selama tahun 2021 ke tahun 2022, ESMOD membawa kembali sustainable fashion dengan mengusung tema Eco-Consious. Di mana kita bekerjasama dengan waste management agar mahasiswa belajar gimana bisa refuse, reduce, recycle, up cycling, dan lain sebagainya."Kita sudah pelajari dari tahun lalu dan berkembang di tahun ini dan jadilah 14 koleksi Eo-Consious yang dibuat oleh mahasiswa ESMOD untuk dipertunjukkan pada pagelaran ESMOD Jakarta Creative Show 2022," jelas Patrice dalam konferensi pers pada Jumat, (4/11).Salah satunya adalah dress yang terbuat dari kumpulan bahan kain perca denim dengan sentuhan couture karya dari Rosalie Riwena R. Patrice mengatakan bahan denim yang digunakan itu adalah kumpulan dari jaket, celana, dan baju denim yang sudah tidak terpakai milik saudaranya di Perancis. Sementara pada Eco-Consious lainnya ada juga ada yang membuat gaun atau kids wear dengan motif tie dye dan sentuhan batik yang otentik."Kita juga fokus di Indonesian Heritage, karena Indonesia adalah negara yang indah dengan beragam budaya yang sangat kental dengan dunia fashion. Ada batik, kain songket, dan lain sebagainya yang dipamerkan dalam fashion show kali ini. ESMOD Jakarta Fashion Design and Business School berkomitmen untuk terus mendukung kreativitas anak muda agar terus berkembang di fashion industry tanah air dan siap menjadi seorang fashionpreneur mandiri. Untuk itu, setiap tahunnya ESMOD Jakarta Creative Show hadir sebagai ajang dan wadah bagi para desainer muda berbakat lulusan ESMOD untuk menunjukkan hasil karya terbaik mereka," tutup Patrice.