Merek fashion mewah Dior mempersembahkan pagelaran fashion show busana pria untuk koleksi Musim Gugur/Fall 2023 pada 3 Desember 2022 di Kairo, Mesir. Bertajuk 'Guided by The Stars', koleksi ini menjadi upaya terbaru Direktur Kreatif, Kim Jones untuk memberikan pertunjukkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan para elit mode karena menampilkan fashion show dengan Piramida Giza sebagai latar belakangnya.Seperti pada tradisi Dior sebelumnya, fashion show dibuka dengan kehadiran para bintang ternama dunia. Mulai dari selebriti Hollywood, Robert Pattinson hingga ikon K-Pop, Cha Eun Woo ASTRO dan Oh Sehun EXO. Nah, penasaran kan dengan outfit kece para pria tampan ini? Berikut ulasannya dilansir dari Instagram resmi Dior!Bintang "The Batman 2022" itu mengenakan tampilan Dior dari ujung kepala hingga ujung kaki yang terdiri dari turtleneck berwarna zaitun yang dibalut dengan setelan jas putih dan sepasang sepatu bot hitam.Anggota termuda boyband EXO itu terlihat mengenakan turtleneck hitam bermotif khas Dior yang dibalut dengan setelan jas berwarna abu-abu gelap. Outfit ini membuat Oh Sehun makin stunning!Mengenakan sweater dan waist bag berwarna biru tosca berglitter, membuat Cha Eun Woo tampak 'shinning shimmering splendid' di malam fashion show Dior yang berlangsung di Kairo, Mesir.Aktor asal Spanyol yang berperan di serial 'Elite' ini tampil kasual dengan outfit serba putih dari koleksi Dior Men's Fall 2023.Pembalap mobil Formula-1 ini memilih jaket transparan yang dipadukan dengan celana joger berwarna abu metalik. Tampilan ini sesuai dengan gayanya yang cenderung sporty nan fashionable.