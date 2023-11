Inovasi Wastra Tradisional Karya LaSalle College Jakarta di Panggung SPOTLIGHT 2023

(Para mahasiswa Lasalle College Jakarta dan hasil karyanya di Panggung SPOTLIGHT 2023. Foto: Dok. Istimewa)

Clarabella Candy

(Foto: Dok. Spotlight)

Gabriella Falica Sukardi

(Foto: Dok. Spotlight)

"Madd's Lodd'o"

(Foto: Dok. Spotlight)

“Maharani”

(Foto: Dok. Spotlight)

(yyy)

Tahun kedua SPOTLIGHT Indonesia 2023 Culture: Then and Now yang disenggarakan oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC) kembali memperlihatkan keragaman gaya fesyen unggulan Indonesia.Banyak kategori yang dipagelarkan, mulai dari formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear. Semua mengedepankan konsep sustainability melalui penggunaan konten lokal seperti wastra dan kerajinan tangan maupun konsep ramah lingkungan dalam desain yang kontemporer dan bercita rasa global.Kali ini, Spotlight Indonesia turut memberikan panggung untuk karya siswa sekolah mode di Indonesia, salah satunya adalah LaSalle College Jakarta yang merayakan feminitas Indonesia melalui koleksi inovasi wastra tradisional dari sejumlah daerah, yaitu tenun endek Bali, tenun Dayak Iban, tenun Sabu, dan songket Palembang.Shinta Djiwatampu, Fashion Design Program Director LaSalle College mengungkapkan dengan partisipasi para mahasiswa LaSalle College di ajang SPOTLIGHT Indonesia 2023 ini, "Kami berharap para mereka yang ingin terjun ke industri fesyen dapat merasakan pengalaman baru yang bisa dimanfaatkan di masa depan."Di tahun 2023 ini, pagelaran busana Fashion Design LaSalle College Jakarta menampilkan empat sekuens, antara lain:Tampilan rangkaian koleksi moderen dan kasual besutan Clarabella ini merupakan hasil interpretasi terhadap kain tenun endek Bali dengan tema "Venus". Koleksi yang bertujuan menyambut musim semi ini terinspirasi dari arsitektur di Amsterdam, Belanda yang diaplikasikan melalui permainan patch atau kain perca.Koleksi bertema 'Sanctuary' ini mengambil keindahan tenun Dayak Iban. Keindahan kultur Borneo tercerminkan dalam patchwork bergambarkan hewan khas Kalimantan Bekantan dan bunga Anggrek Ekor Tikus.Tampilan pada sekuens ini menghadirkan motif tenun Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Karya modern melalui eksplorasi material ini, menggunakan campuran kain katun dan Tencel serta pewarna alami seperti warna coklat tanah, hijau khas pegunungan, warna matahari terbenam, dan lain sebagainya.Sebagai penutup, sekuens ini menampilkan koleksi yang menggunakan kain songket Palembang dengan pewarna alam. Agar memberikan tampilan yang terlihat mewah dan elegan, sang desainer memberikan ornamen dari untaian beads, payet swarovski, hingga payet pasir tabur.