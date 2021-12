Koleksi Bertema Hutan, Hasil Kolaborasi Gucci dan The North Face

(Belt bags for men dari Gucci bertem hutan ini juga tak kalah kece untuk dikenakan saat hangout bersama teman-teman denga, kepraktisannya. Foto: Dok. Gucci)

Kerja sama antara dua label dari ranah yang berbeda memang bukan hal baru dalam industri fesyen. Seperti halnya kolaborasi dua label ternama, Gucci dan The North Face di mana pertama kali diumumkan melalui TikTok pada September 2020, tahun lalu.Dan kemitraan keduanya ini digadang-gadang menjadi kolaborasi yang sangat dinanti sejak awal tahun 2021.Dan kini, kolaborasi tersebut kembali hadir. Rangkaian koleksi kedua antara rumah mode Italia, Gucci dengan The North Face, raksasa outwear mengejutkan para pencinta kedua merek tersebut. Mereka kembali mengeksplorasi batas-batas tradisi.Dengan mengambil tema hutan, keduanya menghadirkan print baru dan desain geometris serta logomania. Rangkaian koleksi kedua ini pun masih terinspirasi dari gaya tahun 70-an. Ada 130 jenis fesyen yang dirilis, terbagi untuk pria dan wanita.Fesyen yang ditawarkan benar-benar bervariatif. Mulai dari jumpsuit hingga T-shirt, belt bag, padded jacket, hoodie, tracksuit zip-up, kemeja sutra, celana nilon, rompi gilet, dan masih banyak jenis lainnya. Dan hampir seluruh koleksinya bermotifkan tema hutan yang unik.Eits, jangan kecewa dulu! Bagi penggila logomania, Gucci akan mengeluarkan beberapa jenis koleksinya, lengkap dengan motif GG yang saling terkait di mana menjadi ciri khasnya.Dan untuk logo khusus kolabirasi Gucci dan The North Face akan menghiasi down jacket dengan gaya klasik khas The North Face dan berwarna terang.Untuk boots, masih berdesain yang sama dengan musim lalu. Hanya saja Gucci menampilkan sedikit gaya baru, seperti boots bernuansa jingga.Tak lupa logo Gucci membalut bagian tengah kanvasnya. Selain jingga, boots ini juga hadir dengan varian warna hijau. Alas kaki lainnya hadir dalam bentuk slide berlapis kanvas, serta sandal dan slide dengan merino wool berwarna beige.Print bunga-bunga khas Gucci di mana ada logo Gucci dalam polanya, melapisi celana jogging dan gaun. Kreasi itu berpadu dengan detail ala The North Face, dengan bordir di celana panjangnya. Kalau ingin tampil sporty, cukup pilih rangkaian cropped top dengan bike shorts atau legging.Untuk musim ini, sepertinya tidak ada koleksi yang ditonjolkan. Tapi meski begitu, tetap masih ada koleksi yang menarik. Sebut saja rok renda yang dipadupadankan dengan jumper ala ski, khas tahun 80-an dan knit lengan balon.Dan untuk Natal tahun ini, akan hadir koleksi sweater yang juga bisa menjadi pilihan. Sementara, motif kucing akan hadir untuk t-shirt dan hoodie.