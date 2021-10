(ELG)

Koleksi busana dan perhiasan emas karya desainer Indonesia ditampilkan di Amerika belum lama ini. Kolaborasi UBS Gold dengan Diana Couture milik Diana M Putri mampu mencuri perhatian di ajang Los Angeles Fashion Week Mengusung tema "Cyber Couture", Diana Putri dan UBS Gold melibatkan nama besar sebagai penampil karya mereka. Sebut saja seperti Jessica Belkin yang dikenal lewat series American Horror Story dan Pretty Little Liars, Megan Pormer (Miss Dubai 2019) Monique Victoria Weingart (America’s Next Top Model Cycle 16), KATIANA (influencer Tiktok) and aktris Taylor Marie Cowhey.Kolaborasi UBS Gold dengan Diana Couture memadukan koleksi perhiasan emas dengan konsep busana yang ditampilkan oleh Diana Couture. Sedangkan UBS Gold memperkuat fashion statement setiap koleksi yang dibawakan."Diana Couture adalah fashion designer kebanggaan Indonesia yang karya-karyanya telah dipakai oleh artis-artis Hollywood ternama dan juga berasal dari Surabaya sehingga UBS Gold sebagai perusahaan perhiasan ema s ternama bangga untuk bisa saling berkolaborasi dengan brand lokal di kancah international membawa nama Indonesia," kata Erwin Suganda, Creative Director UBS Gold.Cyber Couture merupakan koleksi pertama dari Diana Couture sejak pandemi. Konsep yang diusung keduanya merupakan hasil eksplorasi digital selama masa pandemi dan melahirkan kreativitas tanpa batas. Cyber Couture menghadirkan keseimbangan antara dua sisi yang berbeda, elegan dan tangguh."Saya sangat bangga dan senang dapat melakukan kolaborasi perdana kami di pentas internasional. Bisa memadukan konsep busana dengan perhiasan emas adalah hal yang menarik. Namun untuk dapat menciptakan sebuah konsep busana dengan koleksi perhiasan dari UBS Gold adalah sebuah kehormatan bagi kami. Konsep busana kami ini sukses mencuri perhatian di atas panggung catwalk dengan highlight perhiasan yang berkilau," jelas Diana M Putri.Sebelumnya, karya UBS Gold sempat menarik perhatian dunia internasional ketika karya mereka dikenakan oleh artis Hollywood seperti Carrie Underwood hingga Mariah Carey,"Tidak hanya cocok dengan gaun yang ditampilkan oleh Diana Couture, koleksi perhiasan UBS Gold juga menjadi highlight yang penting sebagai simbol power dan beauty setiap wanita yang mengenakannya. Sehingga, kami sangat berkomitmen untuk menghadirkan koleksi terbaik pada ajang Los Angeles Fashion Week 2021/2022 bersama Diana Couture," tutup Erwin Suganda.