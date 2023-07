Menparekraf Sandiaga Harap Papua Street Carnival seperti Rio Street Carnival di Brasil

(FIR)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung Papua Street Carnival yang akan dilaksanakan pada 7 Juli 2023. Menurutnya, event ini sebagai perayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di seluruh wilayah Papua.Menparekraf Sandiaga saat “The Weekly Brief With Sandy Uno” di Jakarta, Senin (3/7/2023) mengatakan Papua Street Carnival merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada 21 Maret 2023.“Melihat potensi ekonomi kreatif yang luar biasa di Tanah Papua, akhirnya arahan Presiden Jokowi akan terealisasi berkat kerja sama dan kolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub yang merupakan binaan dari Badan Intelijen Negara (BIN),” ujar Menparekraf Sandiaga.Papua Street Carnival sendiri mengangkat tema: Papua Extravaganza (The East Great Spirit) yang akan menampilkan parade ratusan busana karnaval dan melibatkan ribuan pengisi acara, ratusan pameran UMKM kreatif, ratusan perahu hias, dan ribuan pelaku ekonomi kreatif.“Ini nantinya bisa menjadi agenda event tahunan dan bisa seperti Rio Street Carnival di Brazil, atau Mardi Gras Festival di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin mirip saudaranya yang ada di Jawa Timur, yaitu Jember Fashion Carnaval,” kata Sandiaga.Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan, kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari komunitas Papua Youth Creative Hub, seniman, perajin, pelaku industri kreatif Papua dan juga akan menampilkan pameran produk-produk kreatif lokal yang mencerminkan keahlian dan kreativitas warga Papua.Acara Papua Street Carnival ini diharapkan akan membuka peluang investasi di bidang ekonomi kreatif, memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi ajang promosi yang efektif untuk sektor pariwisata Papua kepada dunia.“Kami berharap, Papua menunjukkan pada wilayah lain dan dunia, bahwa Papua adalah tempat dengan sejuta potensi dan harta berharga. Dapat menjadi pengungkit pariwisata dan geliat ekonomi kreatif di Indonesia, menerbitkan banyak seniman-seniman lokal yang berbakat, serta membawa nama baik Indonesia di nasional maupun internasional,” pungkas Menparekraf Sandiaga.