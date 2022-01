Tampil Keren Bak Rider, Ternyata Semua Outfit Jokowi Buatan Anak Bangsa Lho!

Viral 'jaket Jokowi'

Sejarah jaket bomber

Presiden Jokowi memantau persiapan Moto GP 2022 di Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 13 Januari 2022. Salah satu yang menyorot perhatian publik saat ia memantau sirkuit dengan panjang lintas 4,3 kilometer tersebut adalah outfit yang ia kenakan.Penampilan Jokowi benar-benar menyita perhatian khalayak ramai. Bagaimana tidak, laiknya seorang rider, Jokowi menggunakan outfit bernuansa hitam dengan sedikit corak putih bertuliskan "G20 Indonesia 2022". Pria yang menaruh antusias terhadap dunia otomotif melihat segala persiapan kejuaraan balap motor kelas dunia itu."Helm, jaket , celana, sarung tangan, sampai sepatu yang saya gunakan adalah karya tangan-tangan terampil anak bangsa," tulis Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi. Ya, berdasarkan foto yang diunggah di Instagramnya tersebut, orang nomor satu di Indonesia tersebut tampak lengkap mengenakan baju pembalap motor sembari membawa helm dan menggunakan masker.Dinukil dari berbaga sumber pemilik label apparel dan riding jacket Rabbit and Wheels, Irvan Octria pun seakan tak percaya, kalau jaket buatannya menjadi viral.Dan mendapat julukan 'Jaket Jokowi'. Pria asal Bandung ini juga bercerita bahwa sebenarnya jaket yang diinginkan Jokowi bukanlah seri jaket tersebut.Namun, sayangnya jaket yang diinginkan Jokowi sudah habis terjual, akhirnya dia memilih seri jaket yang lain yaitu seri Midnight."Awalnya bapak maunya yang seri Champion, tapi sudah habis jaketnya. Hanya sisa yang midnight. Seri ini juga baru dirilis empat hari lalu," aku Irvan. " Dan saat ini, jaket seri Midnight sudah ganti nama jadi 'Jaket Jokowi'. Alhamdulilah jadi banyak yang pesan juga," syukurnya.Berikut rincian dan merek outfit Presiden Jokowi beserta asalnya saat mengecek dan menjajal arena Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.1. Jaket merek " Rabbit and Wheels " asal Bandung, Jawa Barat2. Sarung tangan merek " Bellissimo " asal Tangerang, Banten3. Celana balapan merk " Continmoto " asal Cimahi, Jawa Barat4. Helm merek " RSV Helmet " (tipe RSV Half Face RSV SV300) asal Bandung, Jawa Barat5. Sepatu merek " Nah Project " (tipe YAS Flexknit 3.0 Carbon Black) asal Bandung, Jawa BaratDalam Instagram Rabbit and Wheels tertulis, "Happy riding our President" #rabbitandwheels #indonesiamemimpin #indonesiabangga #localpride". Kalau kamu kepo alias pengin tahu banget harga jaketnya, dalam beberapa sumber tertera banderol harga jaket tersebut dalam kisaran Rp1-1,5jt.Jokowi mengakui, produk yang dipakai sangat aman, nyaman, dan membuatnya tampak bergaya. Sementara itu, Jokowi mengendarai motor costum yang merupakan karya Katros Garage asal Tangerang Selatan, Banten. Dikutip dari Instagram @katrosgarage, Presiden menggunakan motor beraliran Chopper Racer.Melansir dari Wikipedia, pada awal 1900-an, jaket kulit coklat penerbangan dikenakan oleh penerbang dan anggota militer. Selama perang dunia kedua, mereka menjadi dikenal sebagai "jaket bomber" dan sangat melindungi dan berharga untuk menghangatkan.Jaket itu sering menjadi bagian dari sebuah ensemble seragam keseluruhan yang dimaksudkan untuk melindungi pilot bomber dari paparan kondisi iklim yang ekstrem saat berada pada ketinggian. Bahkan kadang-kadang dimasukkan kulit domba, dengan menggunakan bulu utuh di bagian dalam untuk kehangatan.Jaket kulit juga sering dikenakan oleh kaum Bolshevik Rusia dan hampir seragam untuk Komisar selama Perang Saudara Rusia, dan kemudian bagi anggota Cheka tersebut. Tapi, saat ini jaket kulit dan bomber sudah menjadi salah satu item fashion yang pastinya bikin kita tambah kece!