Terinspirasi dari BSLady, Intip Euforia Peluncuran 'Bimu Monogram'

(Flat shoes dengan enam pilihan warna yang dilapisi dengan motif Bimu Monogram. Foto: Dok. Buttonscarves)

(Motif Bimu Monogram juga menghiasi badan Jakarta Explorer bus double decker wisata dari TransJakarta. Foto: Dok. Buttonscarves)

Jenama produk fesyen lokal Buttonscarves meluncurkan motif monogram baru bertajuk 'Bimu Monogram'. Jika sebelumnya logo Buttonscarves memiliki bentuk huruf ‘B’ dengan desain yang ramping dan tipis, kini monogram ‘B’ baru hadir dengan bentuk yang lebih tegas dan tebal, serta terhubung antara satu dan yang lainnnya.Monogram ini diberi nama Bimu yang berasal dari kata 'You are bound to B true.' Maknanya mengacu pada bentuknya yang berkesinambungan dan menggambarkan hubungan nyata antara Buttonscarves dan BSLady (sebutan untuk pencinta produk Buttonscarves).Monogram ini diharapkan dapat membawa Buttonscarves ke hubungan erat yang tak terbatasdengan BSLady di mana pun mereka berada. Selain itu, Bimu Monogram ini juga menyediakaninovasi dan variasi baru yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang di berbagai belahan dunia. Karena tujuannya adalah untuk tetap mengangkat sifat klasik dan authentic yang lekat dengan brand Buttonscarves.Mengusung tema timeless dan versatile (serbaguna) untuk sehari-hari, terdapat dua varian scarves yaitu Bimu Voile Square and Bimu Pleated Shawl. Selain itu, Bimu Monogram juga menghiasi berbagai aksesori lainnya, seperti espadrilles dan flat shoes, serta macam-macam jenis tas (clutch, tote bag, crossbody bag, shoulder bag dan phone bag).Selain itu, sejumlah rangkaian acara dalam peluncuran Bimu Monogram ini juga telah diselenggarakan sejak awal September 2022. Pertama, dengan strategi vehicle branding pada moda transportasi darat dan laut, mulai dari 13 September 2022 sampai 13 Oktober 2022 monogram ini akan menghiasi badan Jakarta Explorer bus double decker wisata dari TransJakarta yang bisa dinaiki gratis untuk semua penumpang.Tak ketinggalan, Bimu Monogram pun mempercantik sebuah kapal katamaran dengan rute Kep. Riau – Puteri Harbour, Johor, Malaysia dan hadir di dalam Cafe Take Over di negeri Jiran tersebut.Ada juga kampanye masif pemasangan billboard di 19 kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Surabaya, Yogyakarta dan lain-lain. Hal ini dibarengi dengan pamerian instalasi tas Bimu Monogram raksasa di Senayan City Mall, yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk Replika Tas Tangan Terbesar.