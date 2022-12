Perkenalkan Warisan Budaya NTT, Pendopo Pamerkan 58 Koleksi Tenun Ikat Sikka

(yyy)

Ritel khusus menjual produk UMKM dalam negeri, Pendopo berkolaborasi dengan perancang busana Iyonono dan Didiet Maulana menggelar peragaan Busana Sikka di Pendopo, Living World Alam Sutera pada Rabu (23/11).Peragaan busana ini menghadirkan 58 koleksi pakaian berbahan kain tenun ikat Sikka, hasil program pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Pendopo sejak September 2021 di Kabupaten Sikka, NTT.Tenun Sikka memiliki karakteristik bahan yang tebal dan bertekstur dengan nuansa bumi karena pewarnaan alam dari nila, kunyit hingga mengkudu. Peragaan busana yang dibagi ke dalam empat sekuen ini memperlihatkan bagaimana kain Nusantara hasil kerajinan para penenun yang diimplementasikan dalam busana dengan cara tradisional hingga kekinian.Tasya Widya Krisnadi, Direktur Pendopo mengatakan peragaan busana ini diadakan untuk memperkenalkan keindahan tenun ikat Sikka kepada seluruh masyarakat Indonesia. "Tidak hanya melalui cara pakai tradisional yang dililit ke tubuh, kami juga mengajak desainer muda untuk ikut mengkreasikan kain tenun ini sehingga dapat mengikuti selera masa kini," ujar Tasya.Pada peragaan busana Sikka, Pendopo membaginya ke dalam empat kategori. Dimulai dari koleksi Senandung Sikka Lilit by Pendopo yakni koleksi kain tenun tanpa pemotongan sesuai pakem kain wastra yang menyambung dalam satu ikatan. Lalu, koleksi Senandung Sikka Ready to Wear by Pendopo, yang merupakan kreasi pakaian berbahan tenun ikat Sikka yang dirancang oleh desainer in-house Pendopo.Selanjutnya, koleksi Sikka by Iyonono berupa koleksi pakaian ready to wear dengan tekstur dimensional yang menggunakan potongan-potongan kain perca yang dibuat langsung oleh puluhan ibu-ibu binaannya di Cirebon dan Kuningan.Terakhir, Pendopo memamerkan koleksi Surya di Maumere by IKAT Indonesia karya Didiet Maulana. Koleksi ini menampilkan pakaian ready to wear bernuansa resort menggunakan kain tenun ikat Sikka yang dipadukan dengan lurik serta siluet yang modern untuk memberikan nuansa keberagaman.