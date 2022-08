Rafael Tan Ramaikan Konsep Baru Hush Puppies Depok

(Tampil lebih fresh dan fun, Hush Puppies Margo City, Depok hadirkan berbagai keperluan semua kebutuhan fashion. Foto: Dok. Hush Puppies)

Usung gaya industrial

(Gaya sepatu vintage yang iconic yang kembali diproduksi oleh Hush Puppies, yaitu sepatu Seventy 8. Foto: Dok. Hush Puppies)

Siapa yang tak kenal dengan salah satu personel dari boyband Smash yaitu Rafael Tan. Cowok ganteng dengan tinggi 178 meter ini mengaku menyukai gaya casual yang antiribet. Tentunya iya mengamini style baru yang diusung oleh Hush Puppies di Margo City, Depok.Bergaya denim, Farael mengungkapkan perasaannya. "Keren banget, wajah barunya dari Hush Puppies. (Melihat trunk show Hush Puppies) enggak usah pusing nanti di dalam (store) langsung ambil aja, atasnya ini, bawahnya ini (sambil menunjuk jaket sampai alas kaki)," buka Rafael Tan Sabtu, 13 Agustus 2022 pada acara "Reopening New Concept Store Hush Puppies" di Margo City, Depok.Bintang muda multi talent ini mengatakan ia telah memakai berbagai koleksi Hush Puppies sudah sejak lama dan ia mengaku menyukainya karena merasa nyaman dikenakan. "Hush Puppies itu brand yang iconic. Pasti semua orang sudah tahu itu dengan icon si Jason (karakter anjing di setiap produknya), dipakainya juga nyaman.""Kan yang dipakai sama kita itu bukan bagusnya, sebenarnya nyamannya juga kita perhatiin. Kalau misalnya bagus enggak nyaman menyiksa juga. Tapi, kalau Hush Puppies itu aku sempat pakai beberapa koleksinya itu nyaman dan keren," papar Rafael yang saat ini mengaku sedang mempersiapkan kembali grup boyband lamanya Smash untuk tampil lagi.Pastinya pengunjung yang pernah melihat store Hush Puppies yang lama di Margo City mengakui bahwa store terasa lebih kecil dan terbagi antara barang keperluan wanita dengan laki-laki. Namun kali ini, tampilannya terasa sangat berbeda.Marketing Communication Manager Hush Puppies Indonesia Andreas Agi mengatakan selain konsep yang baru, lokasi dari store Hush Puppies di Margo City juga baru, tepatnya di Ground Floor G-08 atau berada di sebelah kiri pojok dari pintu lobi utama. Semuanya menyatu di satu tempat.Mengusung gaya indrustrial modern yang minimalis, interior yang dominan warna hitam kontras dengan aneka barang dengan berbagai warna terang serta pastel. Sandal, sepatu, tas dan aneka style fashion head to toe terasa mewarnai store dengan wajah baru ini.“Kami ingin membuat store Hush Puppies Margo City ini berbeda dari store sebelumnya yang ada di lantai atas, saat ini kami ubah konsepnya dengan yang lebih kekinian, dengan luas store 500 meter persegi,” beber Agi.Dalam acara re-opening Hush Puppies Margo City, ia mengatakan Hush Puppies untuk market di warga Depok sangat baik, terlebih berada di Mal Magro City yang memang ada di jalur aktif di Margonda, Kota Depok.“Untuk itu, kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para customer setia Hush Puppies terutama yang berdomisili di Depok dan sekitarnya, serta memberikan hiburan dan pilihan baru yang sesuai dengan brand campaign Hush Puppies, yaitu Live Life On The Bright Side dengan membagikan keceriaan melalui kehadiran store baru dengan banyak hal-hal positif, fun serta bisa share optimism and happiness kepada seluruh Hush Puppies Lovers,” katanya lagi.Penyajian yang fresh dan fun, juga kata Agi tak melupakan barang yang terus menjadi produk favorit walau sudah terbilang vintage. Salah satunya sepatu Seventy 8.Fashion yang populer di era 80-an ini kembali diminati masyarakat, sehingga Hush Puppies kembali memproduksi sepatu Seventy 8 yang populer di sepanjang dekade 80-an.Sneaker jogger bergaya kasual ini dibuat dengan suede dalam berbagai warna yang terinspirasi dari gaya vintage, dan cocok juga digunakan untuk olahraga ringan sekaligus hangout setelahnya. Jadi, kamu bisa bebas memilih semuanya ringkas hanya dalam satu store saja!