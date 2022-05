The Apurva Kempinski Bali Gandeng Asha Smara Darra Pamerkan 100 Kain Nusa Tenggara

(FIR)

The Apurva Kempinski Bali bersama perancang busana ternama Asha Smara Darra mengadakan sebuah peragaan busana mewah yang menunjukan keindahan kain dari Nusa Tenggara. Acara yang diadakan pada Minggu, 15 Mei 2022 di lobi hotel bintang 5 lalu itu, merupakan bentuk apresiasi hotel tersebut atas warisan budaya Nusa Tenggara, serta karya seni Indonesia.Terdapat 24 koleksi pakaian ready to wear ditampilkan melalui peragaan busana ini. Dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melihat evolusi dari kain-kain antik.Danti Yuliandari selaku Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali mengatakan, pada saat terbentuk Hotel The Apurva Kempinski Bali, pondasi awal kami adalah bagaimana masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia mengetahui lebih dalam tentang kekayaan budaya Indonesia serta juga lebih mendalami tentang pulau yang ada di Indonesia."Alasan inilah yang menjadi terbentuknya campaign Unity in Diversity atau ‘Bhinneka Tunggal Ika’ di tahun 2022," ujar Danti.Selain itu di kesempatan yang sama, Danti juga menjelaskan perayaan dari campaign Unity in Diversity adalah awal dari kerjasama The Apurva Kempinski Bali bersama Asha Smara Darra, dengan melaksanakan program fashion berbalut tradisional dan keberagaman Indonesia.Kedepannya akan masih banyak program yang akan direncanakan terkait Unity in Diversity dan yang akan di highlight adalah beberapa kolaborasi dengan ragam industri termasuk UMKM, dam mengambil tema beberapa destinasi daerah di Indonesia. Sepanjang tahun, identitas budaya seperti praktisi holistik, keragaman kuliner, permainan tradisional, serta keahlian tangan dari setiap daerah dikemas dalam rangkaian pengalaman tamu.Selain dari peragaan busana ini, tamu dari The Apurva Kempinski Bali juga dapat mengenal lebih dekat tentang seni tekstil Nusa Tenggara. Sebuah pameran yang bertajuk ‘100 Kain Nusa Tenggara’ turut meramaikan lobi hotel ini, dengan koleksi kain yang menunjukan ciri khas dari berbagai daerah di Nusa Tenggara. Kain-kain ini berasal dari berbagai daerah seperti Alor,Timor, Flores, dan berbagai daerah lainnya.Tak hanya memamerkan karya seninya, Asha Smara Darra juga menciptakan balutan yang dipakai secara eksklusif oleh Lady in Red The Apurva Kempinski Bali. Lady in Red merupakan ambassador dari Kempinski Hotels, yang ada di setiap hotel Kempinski di berbagai belahan dunia."Nusa Tenggara adalah tempat yang spesial untuk saya, karena di sanalah awal dari perjalanan tekstil saya di Indonesia," ujar Asha Smara Darra."Ini bukan hanya sekadar fashion show. Bersama kampanye Unity in Diversity dari The Apurva Kempinski Bali, kami juga berusaha untuk menyatukan sisi budaya dan fashion, para pekerja UMKM, serta sisi kelanjutan dari kain," pungkasnya.