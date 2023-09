Merayakan Budaya Indonesia Melalui Adikarya Batik Nusantara

(ELG)

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Salah satunya menggelar acara Adikarya Batik Nusantara 2023 (ABN2023) di Kota Solo yang merupakan salah satu kota akar Batik Acara yang digelar oleh Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Jawa Tengah selaku Organizer bersama LimaSatu Kreatif Indonesia ini akan menghadirkan pesona kekayaan budaya Indonesia di dua lokasi yang spektakuler. Acara yang diinisiasi Tuty Adib dan Tuty Cholid direncanakan menjadi agenda tahunan sebagai salah satu perayaan Hari Batik Nasional dengan tujuan untuk mempromosikan dan merayakan keindahan warisan budaya Indonesia."Selain pameran akan berlangsung pagelaran fashion show dari para desainer dan pelaku industri fashion serta talkshow," kata Tuty Adib salah satu inisiator acara dalam keterangan tertulisnya.Pameran Adikarya Batik Nusantara sendiri akan berlangsung selama lima hari di Atrium Solo Square, Jawa Tengah, mulai tanggal 4 sampai 8 Oktober 2023. Acara tersebut akan menggelar sejumlah pertunjukkan, salah satunya Pameran Batik Nusantara yang terinspirasi dari ragam budaya Indonesia. Pameran ini akan menghadirkan karya-karya batik yang memikat hati para pecinta seni dan budaya.Ada pula Fashion Show yang melibatkan desainer berbakat dan model papan atas yang akan menampilkan kreativitas mereka melalui runway yang memukau. Masih ada Talkshow Inspiratif dari para pelaku industri terkemuka yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka terhadap dunia fashion dan UMKM di Indonesia.Adikarya Batik Nusantara akan menghadirkan sebuah pengalaman baru di Taman Pracima Tuin Mangkunegaran pada 6 Oktober 2023. Para tamu undangan akan disuguhkan makanan khas Pracima Tuin Mangkunegaran di dalam Acara Royal Gala Dinner khusus untuk tamu-tamu VVIP dengan makan malam bergaya Kerajaan yang memadukan cita rasa kuliner local dan atmosfir istana."Akan ada Malam Penganugerahan bagi para Pelaku Industri Batik sebagai bentuk menghargai kontribusi luar biasa dari pelaku fashion dan batik di Indonesia dengan berbagai kategori seperti, Kategori Seniman Batik Muda Berprestasi, Kategori Karya Seni Batik Heritage pada Kain, Kayu & Kulit, Kategori Pelopor Pengusaha Batik Heritage, Kategori Tradisional Batik Heriloom As National Heritage, Kategori Tokoh & Maestro Batik, Kategori Golden Canting Personification," jelasnya.Sesi Premium Fashion Show yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam rangka Road to Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) dengan tema 'Harmonizing Heritage : Unveiling Indonesian Elegance In Muslim & Batik Fashion' juga bakal dihadirkan.Untuk Fashion Show road to IN2MF by Bank Indonesia, akan menampilkan Modest Fashion dengan menggandeng enam Desainer ternama Indonesia, seperti Itang Yunasz, Tuty Adib, Tuty Cholid, Naniek Rachmat, Musa Widyatmojo dan Deden Siswanto."Tema ini dipilih sebagai penghargaan terhadap keberagaman Budaya di Indonesia, menonjolkan persatuan negara melalui mode serta sebagai bukti keanggunan busana Muslim yang tak lekang oleh waktu dan daya pikat Batik yang abadi sehingga dapat menjembatani antar generasi dan budaya," kata Tuty Cholid.Sementara itu, sesi Fashion Show selanjutnya akan menampilkan koleksi para Desainer ternama Indonesia, seperti Samuel Wattimena, Wilsen Willim, Eridani, serta para pengusaha batik Indonesia, seperti Batik Danar Hadi X Surya Abduh, Kasih Fajarini dan Batik Riana Kusuma. Nantinya, Para Desainer yang terlibat dalam acara ABN23 ini masing-masing akan memperlihatkan 6 Koleksi Batik terbaik mereka."Adikarya Batik Nusantara adalah perayaan budaya Indonesia yang luar biasa dan merupakan kesempatan emas untuk memahami serta merasakan kekayaan warisan Batik Nusantara," tutup Eka Nugraha, perwakilan dari LimaSatu Kreatif Indonesia.