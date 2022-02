Buttonscarves X Benang Jarum Rilis Koleksi yang Terinspirasi dari Karakter Mini Mouse

(Koleksi tas dari The Dream Park Series menghadirkan motif kepala dan warna karakter Mini Mouse yang ikonik. Foto: Dok. Buttonscarves)

(Buttonscarves Mini Square in Fuschia. Foto: Dok. Buttonscarves)

(The Dream Park Series menghadirkan scarf dengan 12 warna, 4 desain tas, 3 jenis bros, dan empat artikel kemeja dan celana dari Benang Jarum. Foto: Dok. Buttonscarves)

Brand fashion ready-to-wear, Buttonscarves bersama sister brand-nya Benang Jarum kembali meluncurkan koleksi busana bertema Disney. Terinspirasi dari motif-motif ikonik Disney, koleksi yang bertajuk "The Dream Park Series" ini menggunakan karakter Mini Mouse di beberapa item fashion unggulannya.Kolaborasi ini juga tercipta dalam rangka ulang tahun Benang Jarum yang kedua. Untuk merayakannya, Buttonscarves dan Benang Jarum menggelar Exhibition: The Dream Park di Atrium Pondok Indah Mall-2 pada 14 - 20 Februari 2022. Dengan tema Theme Park, pameran ini hadir dengan berbagai display miniatur wahana di taman bermain yang akan membuat setiap BSLady seperti berada di sebuah ‘Dream Park’.Sementara, dalam koleksi The Dream Park Series, Buttonscarves menambah jenis produk yangdijual. Jika dalam koleksi sebelumnya untuk The Little Mermaid Series dan Disney’s Frozen Series, Buttonscarves hanya menjual scarf, kini Buttonscarves juga menyediakan aksesori lain berupa tas dan brooch.Untuk The Dream Park Series, akan hadir scarf dalam 12 warna yakni Cinnamon, Jade, Milk Tea, Clover, Sweet Pink, Marshmallow, Black, Macchiato, Viola, Bow Scarlet dan Sun. Sedangkan, untuk koleksi tas tersedia dalam empat desain yakni Dona Bag, Puzzlea Bag, Name It Tote Bag, dan Yumi Tote Bag. Selain itu, ada dua jenis brooch dalam koleksi ini, yaitu Disnet x Buttonscarves Brooch dan Woven Brooch.Sementara, untuk koleksi spesial ulang tahun kedua Benang Jarum, yang menjadi bagiandari team up bersama Disney dan sister brand Buttonscarves, menghadirkan The Dream Park Collection yang terdiri dari empat artikel shirt dan pants. Mereka adalah Puzzlea Satin Twill Shirt, Puzzlea Satin Twill Pants, Yumi Shirt dan Name It Oversized Shirt.